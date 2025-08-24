Nicolás Jarry (103°) no pudo en su estreno del US Open y perdió frente a Jakub Mensik (16°) en un duelo de casi dos horas y media, con parciales de 7(5)-6, 6-3 y 6-4.

El chileno mostró agresividad desde el inicio, pero el checo, pese a cuidarse por sus problemas de codo, logró mantener la ventaja en los momentos claves.

A pesar de la derrota, el chileno peleó cada set y mantuvo a la afición chilena presente en la cancha al borde de la emoción, algo que el mismo checo reconoció.

Mensik reconoce el nivel de Jarry

Tras el partido, Mensik destacó la entrega del chileno con estas palabras. “Nico es un gran campeón e iba a pelear hasta el final, así que estoy feliz de avanzar”, reveló.

“Hubo muchos momentos clave durante el partido. Estoy contento de haberme mantenido concentrado durante todo el encuentro, incluso en el tiebreak en el primer set y eso fue muy importante para mí, me dio muchísima confianza para el segundo y tercer set”, explicó.

Nicolás Jarry en su debut ante Jakub Mensik en el US Open (Getty Images).

Una promesa en ascenso

Además, al ser consultado sobre su temporada y su primer Masters 1000 en Miami, donde triunfó ante Novak Djokovic, Mensik fue honesto.

“Eso ya es parte del pasado. Estoy contento de poder mostrar mi mejor tenis en todos los torneos, estoy contento de estar de regreso aquí en el US Open, es mi torneo favorito, y espero verlos en la próxima ronda”, remarcó.

