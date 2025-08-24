

Jannik Sinner sorprendió a todos con una confesión que nadie esperaba: hubo un momento en que su carrera en el tenis estuvo a punto de terminar antes de despegar.

El italiano contó que, siendo joven y recién salido de casa, llegó a pensar en renunciar. Su camino no siempre fue glamoroso y las dudas lo acechaban.

“Les dije a mis padres…”

En una entrevista previo al US Open, Sinner recordó una conversación con su familia que marcó su futuro.

“Recuerdo lo que dije… a mis padres, les dije… era joven cuando me fui de la casa, pero les dije ‘si tengo 23 o 24 y no estoy bajo de Top 200, dejaría de jugar‘”, confesó.

¿La razón? Le falta dinero, algo que ahora es impensado para uno de los tenistas con mayores ganancias en la historia del tenis.

“No podemos permitírselo con el dinero que tenemos”, dijo en esa ocasión a sus padres. “Cuesta mucho dinero viajar a los torneos y si tienes un entrenador… Tuve mucha suerte cuando cumplí los 18 y empecé a ganar mi dinero y me sentí a salvo”, admitió.

Publicidad

Publicidad

ver también Boris Becker entre sus víctimas: Sinner celebra récord que el Chino Ríos logró 39 veces en el tenis

El sueño cumplido de Sinner

Lo más llamativo de su relato es cómo su perspectiva cambió con el tiempo. “A veces decía que quería ser número 1 del mundo o ganar un Grand Slam, era solo un sueño y estaba mucho más arriba de mis expectativas, estando en la posición que estaba”, explicó.

Y el actual número 1 del ranking ATP cumplió su sueño. “Ahora es diferente, ahora entiendo mi potencial, entiendo que si juego bien puedo ganar torneos”, reconoció.

Lo que antes parecía un simple deseo, hoy ya es una realidad más que cumplida. Y aunque su talento ya brilla en las canchas, estas palabras muestran que incluso los cracks pasaron por momentos de incertidumbre.

Publicidad

Publicidad