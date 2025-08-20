Sin duda que Jannik Sinner está en el top del circuito actual en el tenis, siendo el indiscutido número uno del mundo. Pese a ganar gran parte de sus torneos, está a años luz de un record que posee otro ex top one: el Chino Ríos.

El icónico zurdo que llevó a Chile a la cima del ranking mundial sigue mirando desde arriba a las actuales figuras del circuito, con el polémico italiano entre ellos. Eso, con un reciente registro que hizo celebrar a Sinner en el tenis.

Es que en el pasado torneo de Cincinnati, donde cayó en la final ante Carlos Alcaraz tras una lesión, el “Zanahoria” tuvo icónicos duelos donde en uno de ellos celebró sin siquiera pasar la hora de partido.

El Chino Ríos le da cátedra a Sinner

Jannik Sinner celebró en el pasado partido de Cincinnati un viral triunfo por 6-1 y 6-1 ante el colombiano Daniel Galán, en 59 minutos. La rapidez del match dio la vuelta al mundo, pero ahí es donde el Chino Ríos le saca amplia ventaja al italiano.

Tal como reportó la cuenta Idioma Tenis, el zurdo histórico de Chile en Stuttgart 1998 batió al ex número uno del mundo Boris Becker, por 6-2 y 6-0, en 45 minutos.

Es más, “la paliza era tan grande que Becker le pidió en broma a Ríos que le diera un game”, dice el citado medio. Ese hecho se repitió más veces, llegando a un total de 39 duelos en que el Chino Ríos ganó antes de la hora de juego.

Con ese registro, siguen las comparaciones entre los viejos cracks y los actuales dominadores del circuito, donde los hinchas chilenos no le perdonan el episodio del dopaje a Sinner tras el nulo castigo de la ATP, en comparación a Nicolás Jarry.