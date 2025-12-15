José Antonio Kast será el próximo presidente de Chile. El candidato del Partido Republicano superó a Jeannette Jara en las Elecciones Presidenciales, donde obtuvo el 58,3% de los votos.

En el mundo del deporte, varias figuras celebraron la elección del controvertido candidato. En el fútbol, destacaron las reacciones de Mauricio Pinilla, Arturo Vidal (aunque no confirmó su voto) y Benjamín Kuscevic.

En el tenis, no podía faltar el festjo de Marcelo Ríos. El ex número 1 del mundo hizo varias polémicas publicaciones contra Jeannette Jara en la previa de la elección y ahora tampoco se quiso restar.

“Bienvenido, José Antonio Kast. Adiós, comunistas de mierda”, dijo el extenista en sus redes sociales. A diferencia de sus posteos anteriores, recibió mucho apoyo en los comentarios y alcanzó casi 40 mil me gusta.

La reacción de Marcelo Ríos al triunfo de José Antonio Kast

En las últimas semanas, Marcelo Ríos estuvo en el medio de la polémica por una cruel publicación contra Jeannette Jara, a quien tildó de “payasa”.

“Desconozco lo que dijo Marcelo Ríos, creo que hace tiempo viene dando la hora, ha tenido un montón de conflictos, y ha dado mal imagen de los chilenos en Estados Unidos“, fue la respuesta de Jara.

Eso solo sacó más rabia del extenista. “Qué más voy a esperar de una comunista, gobernar un país quiere la cara de raj…”, contestó.