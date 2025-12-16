Este lunes se emitió el primer capítulo semanal de Fiebre de Baile, programa de Chilevisión que ha tenido buenas cifras de rating a raíz de los participantes, entre los que se encuentra Esteban Paredes.

El ex capitán de Colo Colo demostró una gran evolución en su estilo de baile, sorprendiendo al público y al jurado, pero hace algunos días dejó la competencia y estas serían las razones.

¿Por qué se fue Esteban Paredes de Fiebre de Baile?

Paredes dejó la competencia de baile este lunes y se despidió en vivo del público, entre aplausos, mientras Diana Bolocco le consultaba sobre las razones de su salida, a lo que el futbolista respondió: “Disfruté mucho, lamentablemente es por algo de salud que me tengo que ir… estoy muy apenado, quería seguir en el programa, pero es primordial la salud “, sentenció.

Entregando más detalles del problema de salud que lo afecta: “ Me pasó el alza de presión en Colo Colo el 2021, estábamos peleando el descenso… después de habernos salvado me vino el bajón, esta es la segunda vez que me pasa“, recordó.

Dejando en claro la exigencia física del programa: “Venía mucho tiempo trabajando sin parar, me acostaba tarde, me levantaba temprano, estaba acá en el canal a las 12:00 y me acostaba a las 2:00 am… eso me pasó la cuenta, el cuerpo me avisó”.

ver también ¿De qué equipo de fútbol es José Antonio Kast?

¿Le tenía miedo al aquadance?

Los dichos de Esteban Paredes son claros priorizando su salud, pero en el programa Zona de Estrellas, Carla Ballero aseguró que Esteban Paredes no salió del programa por esto.

Publicidad

Publicidad

La panelista aseguró que el exfutbolista no quiso enfrentarse a la prueba de aquadance: “Contaron que ganaba 5 millones semanales, que era el que más ganaba, lejos. Y que de verdad su miedo era tal que dijo ‘yo no quiero participar del aquadance’”, sentenció Ballero.