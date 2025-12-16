Es tendencia:
Nicolás Peric cuenta que jugadores de Colo Colo hierven con las críticas: “Se emputecen”

El Nico Peric comentó que cuando debe decir las cosas malas que hace el plantel de Colo Colo, sus futbolistas se molestan.

Por Felipe Escobillana

En Colo Colo molestan las críticas de los ex jugadores
En Colo Colo tuvieron un año para el olvido. Eliminados tempranamente de Copa Chile y Copa Libertadores, pésimo rendimiento en el torneo nacional pues no clasificaron a copa internacional y goleados por U de Chile en la Supercopa.

A pesar de eso, las críticas recibidas de manera justa no les gustan a los futbolistas del Cacique. Y así lo hizo saber Nicolás Peric, quien contó la papita en Pauta de Juego.

Estaba hablando del tema de la conformación del plantel de Colo Colo y ahondó en que si no se hacen bien las cosas ahora, el DT Fernando Ortiz puede ir a la guillotina por la cláusula que tiene para terminar su contrato.

“Es feo el mecanismo ese: ahora no le pagaste los 200 mil dólares porque tenía una cláusula para revisar todo en junio, donde no serán los mismos 200 mil. Es feo lo que pueden hacer con Ortiz”, indicó.

A los jugadores de Colo Colo no le gustan las críticas de un ex jugador

La molestia de jugadores de Colo Colo con Peric

Ahí fue cuando Peric manifestó que tiene claro que el plantel del Cacique se molesta con las cosas que se dicen en la prensa.

“Lo único que uno quiere, ahora a este lado del micrófono, es que le vaya bien y Colo Colo tenga un lindo pasar”, señaló.

“Al final a nosotros nos sirve, sería más fácil hablar de ese Colo Colo (que le va bien) que de este otro. Porque después a los jugadores no les gusta y se emputecen, yo qué sé”, sostuvo por lo que ocurre con la molestia de los futbolistas.

