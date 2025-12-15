El país decidió: José Antonio Kast será el próximo presidente de Chile. El candidato del Partido Republicano superó a Jeannette Jara y se quedó con el 58,3% de los votos en las Elecciones Presidenciales.

El triunfo de esta controvertida figura dejó reacciones en todas partes del país y también desde el mundo del deporte. Mauricio Pinilla, exjugador de U. de Chile y hoy comentarista, celebró eufórico: “¡Viva Chile, mierda!”.

Por su lado, aunque no reveló por quién votó, Arturo Vidal le dejó un mensaje al presidente electo. “Chile decidió a su nuevo presidente y la democracia es lo principal. Solo espero que cumpla con sus promesas“, señaló.

Pero la reacción que causó más ruido fue la de Benjamín Kuscevic, jugador de la Roja y de Fortaleza, quien asistió personalmente al comando de Kast para celebrar junto al presidente electo.

Kuscevic celebra con Kast y el polerón de la Roja

“¡Siempre queriendo lo mejor para Chile! Un orgullo, José Antonio Kast y Pía Adriasola”, dijo el jugador en Instagram. En la publicación, subió una foto donde aparece junto a ambos y usando el polerón de la selección chilena.

Sus seguidores no expresaron mucho apoyo. “Por eso el Mumo siempre será distinto“, comentó un hincha de U. Católica. “Nunca serás ídolo ni referente”, sumó otro usuario en la publicación.

