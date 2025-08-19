Es tendencia:
Eligen a un sudamericano para formar el nuevo Big Three con Sinner y Alcaraz: “Es el mejor talento joven que he visto”

Un histórico entrenador no dudó al señalar a un joven sudamericano como la gran promesa que podría desafiar el reinado de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en el tenis mundial.

Por Javiera López Godoy

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz
El estadounidense Rick Macci, reconocido por haber entrenado a figuras como Venus y Serena Williams, se atrevió a mirar más allá del dominio actual de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Y para él, el nombre está claro: Joao Fonseca.

“Es el mejor talento joven que he visto. Para mí, sería el elegido que podría estar ahí”, aseguró en diálogo con Tennis365.

Rick Macci.

Fonseca, la joya brasileña de 18 años

El brasileño ya mostró sus credenciales: conquistó el ATP Next Gen Finals 2024, levantó su primer título ATP en Buenos Aires a comienzos de este año y alcanzó tercera ronda en el Masters 1000 de Cincinnati. 

Todo catapultó a Joao Fonseca al puesto 44° del ranking ATP mundial con apenas 18 años.

Joao Fonseca (Getty Images).

Aún falta, pero promete

Pese a su entusiasmo, Macci fue realista. “Está a un par de años todavía, aunque creo que podría terminar el año dentro del Top 20”, aseguró.

Y advirtió que la vara está altísima porque tanto Sinner como Alcaraz siguen puliendo su juego. 

Alcaraz puede hacer cualquier tiro desde cualquier lugar de la cancha y es el jugador más rápido. Sinner es sólido de ambos lados, su saque mejoró mucho y mentalmente no se va a ningún lado”, explicó.

¿Un nuevo Big Three?

Para Macci, el “nuevo Big Three” solo se dará si alguien logra lo impensado.

“Lo sabrás cuando alguien les gane en un Grand Slam y luego lo repita, metiéndose en esa categoría de dos, tres o cuatro títulos y venciendo a Carlos o Jannik más de una vez”, aseguró.

