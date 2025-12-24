Universidad de Chile vive momentos de definiciones y eso incluye a los jugadores. Mauricio Morales, quien llevaba largos años en el club, no seguirá siendo parte del Romántico Viajero.

Luego de confirmarse la salida de Gustavo Álvarez y la casi segura llegada de Francisco “Paqui” Meneghini, ahora comienzan a ver temas relacionados con el plantel 2026. Es en estos planes donde no entra un futbolista formado en La Cisterna.

El formado en U. de Chile que se despide

Mauricio Morales debutó en Universidad de Chile en el 2019 y poco a poco se fue metiendo en el primer equipo, aunque no logró consolidarse del todo. Por esta razón, terminó saliendo a préstamo en búsqueda de los minutos extraviados en el CDA.

Luego de jugar por última vez en los Azules en el 2023, Pichín tuvo tres prestamos seguidos: Deportes Antofagasta, Unión La Calera y Magallanes. En las últimas dos pretemporadas no fue considerado por Gustavo Álvarez, por lo que tuvo que tomar sus botines y salir del club.

Tras finalizar su última cesión con el Manojito de Claveles, Morales finalizaba contrato con el Romántico Viajero. Finalmente, el club decidió no renovarle, por lo que no volverá a La Cisterna y desde el 1 de enero será jugador libre.

“Fueron 13 años perteneciendo al club más grande de Chile, estaré siempre agradecido de haberme formado como persona y como jugador”, escribió Mauro Moreles en redes sociales. “Craaa mi hermanito éxito en todo lo que se le venga, te quiero mucho“, le comentó Maximiliano Guerrero.

En total, Mauricio Morales alcanzó a jugar 33 partidos en Universidad de Chile y anotó 1 gol, en 2022 ante Cobresal en la última fecha de la Liga de Primera. A los 25 años, el volante tendrá que encontrar un nuevo camino mucho más allá del horizonte.