Gustavo Álvarez dejó de ser oficialmente el entrenador de Universidad de Chile este pasado martes por la tarde. Por la noche, el argentino de polémica salida del Chuncho conversó con Manuel De Tezanos en TNT Sports.

Uno de los temas que abordó el DT fue su respaldo permanente a Leandro Fernández en el ataque azul. El delantero fue figura de la U el 2024, pero este año que expira la tuvo difícil tras una lesión.

Al volver perdió la titularidad en manos de un explosivo Lucas Assadi, pero Álvarez siempre mantuvo su confianza en él más allá de la suplencia.

ver también El frío comunicado de U de Chile por Gustavo Álvarez crea una polémica: “Novia despechada”

Gustavo Álvarez y Lea Fernández: “Fue un líder”

“Leandro, por ejemplo, la intermitencia de las lesione lo metía y sacaba de la cancha. Assadi entró por Leandro ocho minutos cuando se lesiona en una primera pelota y reincide de la lesión contra Curicó”, manifestó Álvarez.

Gustavo Álvarez habló de Leandro Fernández tras dejar la U.

Agregó que “cuando él estaba por debajo del rendimiento dije que era cosa de minutos y confianza para recuperarlo, son jugadores que no olvidan jugar…“.

Publicidad

Publicidad

“Terminó en gran nivel fue todo un mérito de él, a su constancia y superación. Fue un líder que aceptó de buena forma no estar en los titulares y siguió empujando con la fuerza de siempre”, sentenció Álvarez sobre Leandro Fernández.

ver también Gustavo Álvarez le responde a los hinchas de U de Chile: “El tiempo acomodará las cosas”

Este 2025, Fernández completó 40 partido con la U entre Liga de Primera, Copa Chile, Supercopa de Chile, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, con un total de 2.228′ y un registro de diez goles y siete asistencias.