En el mundo del tenis, los nervios no solo se sienten en la cancha. A veces, los familiares también viven la presión de cerca. Jessica Pegula, número 4 de mundio es un ejemplo de ello.

Su padre, Terry Pegula, habitualmente evita ver a su hija competir por los nervios que le provoca, pero en el US Open 2024 decidió hacer una excepción y presenciar uno de sus triunfos más memorables de la jugadora.

Un padre multimillonario que rompe sus propias reglas

Terry Pegula, dueño de los Buffalo Bills de la NFL y de los Buffalo Sabres de la NHL, es conocido por ser extremadamente cauteloso a la hora de ver jugar a su hija.

En el pasado, reconoció que no suele presenciar los partidos porque le ponen demasiado nervioso.

Sin embargo, en el US Open del año pasado, hizo una excepción para el enfrentamiento de Pegula contra Karolina Muchova en semifinales, donde Jessica ganó 1-6, 6-4, 6-2.

Terry Pegula viendo a su hija, Jessica Pegula, en el US Open 2024 (Getty Images).

Confianza a prueba de nervios

A pesar de su prudencia, Terry siempre ha confiado plenamente en el talento de Jessica, incluso llegando a creer que puede vencer a cualquier jugadora del mundo.

Esa confianza la ha llevado a alcanzar la final de su primer Grand Slam, enfrentando el año pasado a la número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, en una ajustada definición que terminó 7-5, 7-5 a favor de la bielorrusa.

Jessica Pegula y Aryna Sabalenka en la final del US Open 2024 (Getty Images).

Jessica Pegula tiene un nuevo desafío en el US Open 2025

Este año, Pegula regresa al último Grand Slam del año con energías renovadas.

Antes de su campaña individual, participará en el torneo de dobles mixtos junto al británico Jack Draper, enfrentando a la potente dupla de Carlos Alcaraz y Emma Raducanu.

Con un premio millonario para los ganadores, el evento promete ser un emocionante preludio al torneo que comenzará el 24 de agosto, aunque para una jugadora como ella, el dinero es lo menos importante.