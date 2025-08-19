Fue N°14 del mundo, ganó la Copa Davis y venció a Djokovic, pero se vio obligado a retirarse a los 30 años

Kyle Edmund, ex número 14 del mundo y referente del tenis británico, anunció su retiro a los 30 años.

Tras un 2018 de ensueño, en el que llegó a semifinales del Australian Open, venció a Novak Djokovic en Madrid y ganó su primer título ATP en Amberes, las lesiones no le permitieron mantener su nivel, llevándolo a despedirse de las canchas con un mensaje emotivo.

Kyle Edmund: carrera marcada por el talento y los logros

Edmund comenzó 2018 con un gran impacto, alcanzando su única semifinal de Grand Slam en Australia, derrotando a jugadores top como Kevin Anderson y Grigor Dimitrov antes de caer ante Marin Cilic.

Ese año también logró su primera final ATP en Marruecos y se consagró campeón en Amberes, alcanzando su mejor ranking: N°14 mundial.

Su momento más destacado a nivel de equipo llegó en 2015, cuando contribuyó a la victoria de Gran Bretaña en la Copa Davis, además de sumar experiencias como olímpico y triunfos en torneos juveniles de Grand Slam.

Kyle Edmund celebra el triunfo de Gran Bretaña en la Copa Davis 2015 junto a sus compañeros de equipo (Getty Images).

Las lesiones que marcaron el final

El británico no pudo mantener la regularidad debido a múltiples problemas físicos.

“Los últimos cinco años me pasaron factura, con tres cirugías y otras lesiones en la muñeca, el abdomen, la cadera y el pie mientras intentaba mejorar; mi cuerpo me está diciendo que finalmente ha llegado al límite”, confesó Edmund.

Tras su segundo título ATP en el New York Open 2020, se sometió a su primera cirugía de rodilla, y aunque intentó regresar en 2022, compitiendo incluso en dobles mixtos de Wimbledon, la consistencia nunca volvió y terminó concentrándose en circuitos ITF y Challengers.

“Di lo mejor de mí”

En su anuncio de retiro, Edmund se mostró reflexivo y agradecido.

“Al mirar atrás, puedo decir que di lo mejor de mí en mi carrera y me esforcé al máximo para volver a donde estaba. No tengo ningún arrepentimiento”, comentó.

“Siempre he sido una persona muy determinada y no tengo dudas de que aplicaré esos principios que aprendí en el tenis a todo lo que haga a continuación, y algo que me tiene muy emocionado”, destacó.