La paciencia de Daniil Medvedev (13°) llegó a su límite. El ruso, siempre frontal para decir lo que piensa, explotó contra la ATP por los horarios que le tocan en algunos torneos y dejó una advertencia que ya da la vuelta al mundo.

El enojo de Medvedev

En plena rueda de prensa, el exnúmero 1 del mundo no se guardó nada al criticar los partidos agendados a las 11 de la mañana. Para él, ese horario no tiene sentido.

“No voy a ir a jugar a las 11. Walkover, lo siento chicos”, lanzó sin rodeos.

El ex campeón del US Open recalcó que no es un capricho, sino un tema físico y de preparación. Jugar tan temprano, asegura, lo pone en desventaja y hasta lo hace cuestionarse su participación.

“Hoy estaba hablando con mi equipo. Les dije: ‘Cuando tenga 35 años, quizá boicotee los partidos de las 11 de la mañana’. Diré: ‘No voy a ir. Les doy el partido ganado’. Y añadiré: ‘Sí, no me desesperé. Lo siento, chicos’”.

ver también Impacto en Cincinnati: Sinner no aguanta ni media hora ante Alcaraz y deja en el aire su futuro en el US Open

La advertencia a la ATP

El “Lo siento, chicos” sonó más a amenaza que a chiste. Medvedev dejó claro que, si la organización no cambia la forma de programar, él simplemente no se presentará.

“En mi opinión, las 11 es muy temprano. Tienes que levantarte a las 6:30 de la mañana, mientras que si juegas por la noche, te levantas a las 9. Eso cambia la perspectiva del partido. Es una locura mental”, cerró.

Publicidad