Arde la Copa Davis. Es que con miras a los partidos que se llevarán a cabo en septiembre próximo, con Chile como protagonista en uno de los cruces, otra de las llaves tiene terrible polémica.

Se trata de Canadá ante Israel, donde los locales solicitaron excluir a su rival debido a los hechos en Gaza. Precisamente, el controvertido rival es recordado en Chile por aquella fatal jornada en 2007.

Con Fernando González y Nicolás Massú en el top, el equipo nacional visitaba a un humilde Israel de aquel entonces, donde la “Bestia Negra” Dudi Sela derrotó a los dos chilenos en los singles, quedándose con la serie.

Dudi Sela /Getty Images

¿Adiós Copa Davis?

La Copa Davis trae nuevamente a la polémica al equipo de Israel, recordado verdugo del Chile de Fernando González y Nicolás Massú, que ahora no los quieren ver en Canadá por el conflicto con Palestina en Gaza.

Es que fueron más de 400 deportistas canadienses que el pasado lunes firmaron una carta con reclamo al Gobierno y a la Federación de Tenis. Ahí, se pide que se cancele la serie de Copa Davis ante Israel, prevista para el 12 y 13 de septiembre en Halifax.

El comunicado critica el espectáculo programado en su país aludiendo principalmente al “genocidio” del país hacia suelo palestino, tras las muertes de civiles en los últimos meses.

“Mientras Israel continúa su genocidio en la Franja de Gaza y fomenta la violencia de los colonos en Cisjordania, las sanciones deportivas contra esa nación constituyen una herramienta fundamental para mostrar la desaprobación constante de Canadá frente a las acciones israelíes”, aseguraron en el escrito.

