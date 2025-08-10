Es tendencia:
Jarry no se achica y lanza aviso claro para el partido contra Luxemburgo en Copa Davis: “Somos los favoritos”

Con la serie en casa y sobre arcilla, Nicolás Jarry confía en que Chile tiene todo para imponerse ante Luxemburgo en la Copa Davis.

Por Javiera López Godoy

Nicolás Jarry en la Copa Davis 2024
© PhotosportNicolás Jarry en la Copa Davis 2024

El equipo chileno de Copa Davis ya tiene todo listo para recibir a Luxemburgo el 13 y 14 de septiembre en el Court Central Anita Lizana, en el Parque Estadio Nacional. 

Y como referente en cancha, Nicolás Jarry no dudó en dejar un aviso contundente: “Somos los favoritos”.

Un rival con hambre de sorpresa

Luxemburgo llegará con un plantel modesto en rankings pero con ganas de dar batalla.

Su carta fuerte será Chris Rodesch, ubicado en el puesto 159 del mundo en singles, seguido por Alex Knaff (652°) y dos jóvenes promesas, Aarón Gil García (1751°) y Raphael Calzi (1689°).

Pese a esto, el actual número uno nacional  tiene claro que la superficie y el factor local juegan a favor de Chile.

“Estamos concentrados y tenemos muchas chances”

“Somos los favoritos. Tienen un buen jugador, peligroso, pero vamos a estar jugando en casa, jugando en nuestra superficie”, dijo Jarry a La Tercera.

Además, destacó la calidad del equipo chileno y la confianza en mantener el foco para sacar adelante la serie.

“Tenemos un muy buen equipo donde, estando concentrados y haciendo las cosas bien, tenemos muchas chances”, cerró con optimismo.

