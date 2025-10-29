El tenista chileno e ídolo nacional, Fernando González, reveló que tiene una gran amistad con Nicolás Córdova, el hoy entrenador de la selección chilena sub 20 en el reciente Mundial disputado en suelo criollo, y de la selección chilena adulta como interino.

En conversación con AS, El Bombardero de La Reina contó que “Nico es mi mejor amigo desde hace 30 años. De hecho, hoy vamos a comer juntos“.

Entre los detalles sabroso de la relación, González expuso que “Nico me dijo hace 20 años que iba a ser mejor entrenador que futbolista, es una persona muy estudiosa, lo que le ha dado grandes resultados“.

Feña y Nico Córdova: “Hay que tener cuero de chancho”

Y Córdova fue un gran mediocampista. Aunque más allá de eso, los resultados como DT con La Roja no han sido los esperados y la crítica no se ha hecho esperar.

“Creo que es parte del trabajo. Es una responsabilidad muy grande dirigir a una selección nacional y eso trae coletazos por ser un deporte muy mediático. Hay que tener cuero de chancho para estar ahí“, defendió Feña a Córdova.

Fernando González sentenció que “es una persona que trabaja muy bien, que está muy claro. Siempre va con mucha convicción… Van a venir campañas positivas y negativas. Es parte de cualquier disciplina, pero claro, el fútbol es más mediático. Todos creen saber de fútbol, aunque no me incluyo, pero no sé si todos tienen conocimiento“.

Cabe recordar que la selección chilena sub 20 de Nicolás Córdova viene de quedar eliminada en octavos de final del Mundial Sub 20 con derrota por goleada (4-1) ante México, duelo disputado en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.