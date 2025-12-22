“Pasaporte al día”: La frase de Paqui Meneghini que enfurece a los hinchas de O’Higgins

Francisco Meneghini se transformó en el tema más comentado del día. El DT de 37 años no renovó con O’Higgins y ahora tiene vía libre para negociar con Universidad de Chile. Esto ante la eventual salida del DT y que se podría confirmar en las próximas horas.

Tras el triunfo ante Everton y que permitió la clasificación a Copa Libertadores, el cuadro celeste soñaba con la continuidad de Paqui. Incluso el DT prometió quedarse para disputar el desafío internacional. Palabras que sacaron ronchas entre los rancagüinos por las promesas incumplidas del adiestrador.

“Cuando dije que íbamos a jugar una copa internacional no era humo. Ahora les quiero preguntar a los hinchas si tienen el pasaporte al día, porque nos va a tocar viajar”, recalcó Meneghini tras conseguir el cupo a la Libertadores y que justamente dejó a la U en Sudamericana.

Paqui Meneghini peor que Ivo Basay

El tema es que ahora Paqui Meneghini dejó por el suelo sus promesas y así lo enfatizó O’Higgins al confirmar la salida del DT. “Pese a la voluntad del Club de dar continuidad al proceso deportivo, el cuerpo técnico ha decidido no analizar la propuesta de renovación presentada y emprender nuevos horizontes”, informaron este lunes.

“Nadie puede estar por encima del club”, “Que se queden los que quieran quedarse”, “Es un mercenario más” y “terminó haciendo lo mismo que Montecinos”, fueron los comentarios contra Meneghini.

Lo que rápidamente generó el repudio entre los hinchas que lamentaron la salida del adiestrador. Incluso el enojo fue superior a lo que hizo Ivo Basay en su minuto cuando fue levantado por Colo Colo. El histórico goleador trató a los celestes como “tres tiritas de guano” cuando en 2011 cambió El Teniente por el Monumental.

Disputa que recién fue perdonada en 2023 cuando Basay volvió a Rancagua y bajo la dirección de Deportes Copiapó hizo las paces por lo ocurrido con O’Higgins.

