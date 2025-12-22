Pesar en el fútbol chileno. Tras días hospitalizado y luchando por su vida, se confirmó el deceso de un recordado portero que jugó en equipos como Colo Colo y con largas campañas en Everton.

Se trata de Sergio Cortés, ex meta que falleció a los 60 años en el Hospital Gustavo Fricke. Fue su hijo el que confirmó en redes sociales la partida del hombre que defendió a Colo Colo en 1992.

“Tras una batalla de recuperación por las secuelas de un infarto cardíaco, hoy lunes 22 de diciembre falleció mi padre, Jorge Cortés. En sus últimos días su estado fue crítico y, durante las últimas horas, el deterioro progresivo de sus funciones vitales lo llevó a dejar de responder”, dijo su hijo.

El recuerdo de sus campañas en Colo Colo y Everton

Jorge Cortés tuvo sus mejores años en el fútbol chileno defendiendo a Everton. Nacido en dicho equipo, dio el salto a Colo Colo en 1992, en un plantel que venía de ganar la Copa Libertadores el año anterior.

“Confío en que mi padre ahora descansa como le gustaba a él, con mucha alegría y paz. Te amaremos por siempre ‘hasta el infinito y más allá'”, dijo su hijo, en un emotivo mensaje de despedida.

Jorge Cortés militó en los viñamarinos entre 1984 y 1991 Luego pasó a Coquimbo, Colo Colo, Palestino y volvió a Everton, en 1994. También tuvo paso por el extranjero al militar Real Sociedad de Zacatecas e Irapuato.

En el Cacique arribó por petición de Mirko Jozic, donde fue el tercer arquero tras Daniel Morón y Marcelo Ramírez. Ahí jugó un solo partido, en el triunfo 5-3 ante Unión Española.

