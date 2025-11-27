Han sido días movidos sobre el presente y futuro de Manuel Pellegrini en el Real Betis, club con el que termina contrato en junio de 2026, y con el que estaría cerca de renovar vínculo por un año más. Mientras, la selección chilena espera por el mejor DT criollo de la historia.

Los rumores han apuntado a reuniones, el deseo del mismo Pellegrini y hasta negativas a trabajar con Pablo Milad y la directiva de la ANFP.

Pero faltaba la voz del propio ingeniero, quien este jueves dirigió al Betis en la victoria contra Ultrecht por la Europa League. Pellegrini negó cualquier acercamiento directo con la selección chilena.

ver también Betis y Pellegrini ganan en Europa League, pero sufren lesión simultánea y un golazo de mitad de cancha

Pellegrini asegura que no hay contactos con La Roja

Si bien Pellegrini es un entrenador rodeado de transparencia durante toda su carrera, esto es fútbol y, bajo ciertos códigos, no es necesariamente que no haya habido alguna conversación. Lo cierto es que el DT lo niega rotundamente.

“Ni he conversado con el presidente (de la ANFP) ni ha venido ninguna delegación de la selección chilena para acá. Lo he dicho muchas veces“, dijo Pellegrini en rueda de prensa tras el partido contra Ultrecht, ante la pregunta de Kenotrotamundos Skechers Fútbol, enviado especial de RedGol en el Viejo Continente.

Pelle agregó que “yo estoy muy contento y comprometido con el Betis acá en España, y también he dicho que me encantaría terminar mi carrera dirigiendo a la selección chilena en un Mundial o al menos en la Copa América“.

Publicidad

Publicidad

ver también Confirman reunión entre la selección chilena y Manuel Pellegrini: polémica respuesta del ingeniero a La Roja

“Pero creo que en este momento no es trascendental la situación mía, como sí lo es enfocarnos en el partido del domingo por el derbi contra Sevilla“, sentenció el entrenador chileno del Real Betis.