Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección Chilena

¿Ingeniero a La Roja? Pellegrini rompe el silencio por rumores sobre la selección chilena y Pablo Milad

Urgente: Manuel Pellegrini rompe el silencio y responde tajante: niega contactos con Pablo Milad o cualquier persona relacionada con la selección chilena.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Pellegrini contesta: ¿ha tenido contacto con la selección chilena?
© Getty ImagesPellegrini contesta: ¿ha tenido contacto con la selección chilena?

Han sido días movidos sobre el presente y futuro de Manuel Pellegrini en el Real Betis, club con el que termina contrato en junio de 2026, y con el que estaría cerca de renovar vínculo por un año más. Mientras, la selección chilena espera por el mejor DT criollo de la historia.

Los rumores han apuntado a reuniones, el deseo del mismo Pellegrini y hasta negativas a trabajar con Pablo Milad y la directiva de la ANFP.

Pero faltaba la voz del propio ingeniero, quien este jueves dirigió al Betis en la victoria contra Ultrecht por la Europa League. Pellegrini negó cualquier acercamiento directo con la selección chilena.

Betis y Pellegrini ganan en Europa League, pero sufren lesión simultánea y un golazo de mitad de cancha

ver también

Betis y Pellegrini ganan en Europa League, pero sufren lesión simultánea y un golazo de mitad de cancha

Pellegrini asegura que no hay contactos con La Roja

Si bien Pellegrini es un entrenador rodeado de transparencia durante toda su carrera, esto es fútbol y, bajo ciertos códigos, no es necesariamente que no haya habido alguna conversación. Lo cierto es que el DT lo niega rotundamente.

Ni he conversado con el presidente (de la ANFP) ni ha venido ninguna delegación de la selección chilena para acá. Lo he dicho muchas veces“, dijo Pellegrini en rueda de prensa tras el partido contra Ultrecht, ante la pregunta de Kenotrotamundos Skechers Fútbol, enviado especial de RedGol en el Viejo Continente.

Pelle agregó que “yo estoy muy contento y comprometido con el Betis acá en España, y también he dicho que me encantaría terminar mi carrera dirigiendo a la selección chilena en un Mundial o al menos en la Copa América“.

Publicidad
Confirman reunión entre la selección chilena y Manuel Pellegrini: polémica respuesta del ingeniero a La Roja

ver también

Confirman reunión entre la selección chilena y Manuel Pellegrini: polémica respuesta del ingeniero a La Roja

Pero creo que en este momento no es trascendental la situación mía, como sí lo es enfocarnos en el partido del domingo por el derbi contra Sevilla“, sentenció el entrenador chileno del Real Betis.

Pellegrini niega cualquier contacto con la selección chilena.

Pellegrini niega cualquier contacto con la selección chilena.

Lee también
Importante pero amargo triunfo del Betis y Pellegrini ante Ultrecht
Internacional

Importante pero amargo triunfo del Betis y Pellegrini ante Ultrecht

Pellegrini lo sufre: Insólito choque provoca grave lesión en Betis
Internacional

Pellegrini lo sufre: Insólito choque provoca grave lesión en Betis

Las condiciones que exige Pellegrini para dirigir a la Roja
Selección Chilena

Las condiciones que exige Pellegrini para dirigir a la Roja

¡Vuelco en caso "Zanahoria"! Avisan letra chica que complica a la U
U de Chile

¡Vuelco en caso "Zanahoria"! Avisan letra chica que complica a la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo