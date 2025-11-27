La selección chilena se mantiene con pocas certezas y muchas incertidumbres de cara al futuro. Hoy todo indica que Nicolás Córdova seguirá como entrenador interino de La Roja por todo 2026, a espera de Manuel Pellegrini. Sin embargo, hay aristas que comienzan a aparecer.

Sí, Pellegrini es el nombre que hoy interesa en La Roja. El problema es que hay que esperarlo y peor aún, el ingeniero no piensa trabajar con Pablo Milad como presidente del fútbol chileno, y está por determinar quién lo sucederá en el cargo.

Según detalló Radio ADN, el gerente de selecciones, Felipe Correa, se reunió con Pellegrini en la previa del reciente Mundial Sub 17 de Qatar. Se tomaron un café y conversaron. En dicha cita, el entrenador le dejó claro al directivo que no asumirá La Roja mientras esté Milad a cargo.

Pellegrini y Betis: sí a la Roja, pero sin Milad

Pellegrini termina contrato con Real Betis en junio de 2026, pero es muy probable que extienda su vínculo por una temporada más. Es decir, hasta junio de 2027.

Pellegrini sí viene a La Roja… ¡pero con otra directiva que no tenga nada que ver con Milad!

Así las cosas, La Roja tendrá que esperar a Pellegrini un año y medio más, pero además deberá zanjarse el timón de Quilín. Una lista continuadora de la gestión de Pablo Milad seguiría siendo tope. Incluso, sea quien sea que obtenga el sillón de la ANFP, habrá que ver si se alinea con los valores, profesionalismo, necesidades, estándares y trabajo del ingeniero.

Es sabido que tanto Milad y el consejo de presidentes de la ANFP están bajo cuestionamiento, tanto por gestión como por las personas que lo conforman. No por nada el fútbol chileno se encuentra en una crisis profunda, al borde el abismo económico, funcional y como espectáculo propiamente tal.

De momento la premisa es que Pellegrini no será entrenador de la selección chilena. Y todo dependerá de quién gane en las próximas elecciones de la ANFP, considerando que sigue pendiente la separación entre la corporación y la federación.