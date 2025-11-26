Es tendencia:
Fútbol Internacional

¿Plan B por Pellegrini? Fútbol mexicano le quita otro candidato calado a la selección chilena

Siguen las malas noticias para la ANFP. Uno que sonó fuerte en Quilín tiene fuerte oferta azteca y se aleja de Chile.

Por Nelson Martinez

La Roja sigue buscando DT.
Mientras en la ANFP están de cabeza tratando de convencer a Manuel Pellegrini rumbo a la banca de la selección chilena, sigue la incertidumbre por el próximo proceso del Mundial 2030. Es que se siguen cayendo los candidatos.

Mientras el nombre de Gustavo Álvarez volvió a tomar fuerza, en la ANFP barajan otras cartas ante la urgencia de dar con el hombre definitivo. Y uno que tomó fuerza en las últimas jornadas es Marco Antonio Figueroa.

El Fantasma no sigue en la selección de Nicaragua y hace rato es seguido en el medio chileno para tomar el mando de la Roja. Sin embargo, el anhelo deberá seguir esperando, porque el DT apunta a otro destino.

Rumbo al fútbol mexicano y adiós a la selección chilena

Marco Antonio Figueroa dejó Nicaragua y todo apunta a que volverá a su otra casa: México. Así lo informaron desde Centroamérica, donde el DT que sonó fuerte en la Roja dejó huella.

“El chileno Marco Antonio Figueroa tendría una oferta para unirse a la franquicia de Club Atlético Morelia de la Liga de Expansión MX, el puesto de Figueroa sería de Director Deportivo dentro del equipo”, informó el medio local 8 Deportivo.

El DT nacional es ídolo en dicho equipo, el cual resurgió de las cenizas y busca volver a lo alto. Según el citado medio, “la organización ha hablado con Marco al respecto”.

