Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Black Friday 2025

Hasta 60% descuento: Las mejores ofertas deportivas para aprovechar el Black Friday

El evento tendrá ofertas en ciclismo, fitness, calzado, ropa, accesorios y más, posicionándose como una oportunidad ideal para equiparse, renovar implementos y comenzar nuevas rutinas deportivas con precios más accesibles.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Ofertas Black Friday.
Ofertas Black Friday.

Del viernes 28 de noviembre al lunes 1 de diciembre se realizará una nueva edición del Black Friday, evento que se ha consolidado como un momento clave para adelantar compras navideñas y aprovechar instancias de renovación.

Con una oferta amplia en ciclismo, fitness, calzado, ropa y accesorios, la marca busca que más personas puedan acercarse al deporte con equipamiento adecuado y precios accesibles de cara al fin de año.

Descuento en distintas categorías

En este contexto, SPARTA participará con rebajas de hasta 60% en distintas categorías, ofreciendo alternativas para todos los niveles deportivos. 

Para este Black Friday encontrarás bicicletas para adultos y niños, una alternativa ideal para regalar deporte esta Navidad. Entre las opciones destacan la nueva Bicicleta MTB Trek Marlin 5 Gen 3 y la Trek Precaliber —pensada para los más pequeños—, ambas con rebajas que superan el 15%.

Quienes prefieren entrenar en casa también tendrán alternativas con descuentos importantes. SPARTA contará con ofertas en trotadoras por sobre el 30%, incluyendo modelos como la Pro Form Carbon TL y la Blu Fit TRO-7423.

En calzado, modelos icónicos como la New Balance 574 y la New Balance 1080 v14 tendrán rebajas superiores al 30%. Además, la categoría de indumentaria incorporará diversas prendas con descuentos desde el 15%, ideales para distintos deportes y rutinas.

Publicidad

Durante el evento se sumarán más productos con descuentos en categorías como racquet, deportes de equipo y otras disciplinas. Más información sobre las ofertas estará disponible en su sitio web www.sparta.cl y en las redes sociales oficiales de la marca @spartachile.

Lee también
Comienza el BlackFriday 2024 con grandes ofertas para compras de Navidad
Tendencias

Comienza el BlackFriday 2024 con grandes ofertas para compras de Navidad

Renueva tu hogar este Black Friday con hasta 50% en electrodomésticos
Tendencias

Renueva tu hogar este Black Friday con hasta 50% en electrodomésticos

LATAM adelanta el Black Friday: más de 90 destinos nacionales
Tendencias

LATAM adelanta el Black Friday: más de 90 destinos nacionales

Jarita con todo: "Nadie puede asegurarle titularidad, menos a un Vidal"
Colo Colo

Jarita con todo: "Nadie puede asegurarle titularidad, menos a un Vidal"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo