Del viernes 28 de noviembre al lunes 1 de diciembre se realizará una nueva edición del Black Friday, evento que se ha consolidado como un momento clave para adelantar compras navideñas y aprovechar instancias de renovación.

Con una oferta amplia en ciclismo, fitness, calzado, ropa y accesorios, la marca busca que más personas puedan acercarse al deporte con equipamiento adecuado y precios accesibles de cara al fin de año.

Descuento en distintas categorías

En este contexto, SPARTA participará con rebajas de hasta 60% en distintas categorías, ofreciendo alternativas para todos los niveles deportivos.

Para este Black Friday encontrarás bicicletas para adultos y niños, una alternativa ideal para regalar deporte esta Navidad. Entre las opciones destacan la nueva Bicicleta MTB Trek Marlin 5 Gen 3 y la Trek Precaliber —pensada para los más pequeños—, ambas con rebajas que superan el 15%.

Quienes prefieren entrenar en casa también tendrán alternativas con descuentos importantes. SPARTA contará con ofertas en trotadoras por sobre el 30%, incluyendo modelos como la Pro Form Carbon TL y la Blu Fit TRO-7423.

En calzado, modelos icónicos como la New Balance 574 y la New Balance 1080 v14 tendrán rebajas superiores al 30%. Además, la categoría de indumentaria incorporará diversas prendas con descuentos desde el 15%, ideales para distintos deportes y rutinas.

Durante el evento se sumarán más productos con descuentos en categorías como racquet, deportes de equipo y otras disciplinas. Más información sobre las ofertas estará disponible en su sitio web www.sparta.cl y en las redes sociales oficiales de la marca @spartachile.