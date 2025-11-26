Un balde de agua fría fue el que recibió la selección chilena, luego de que se conoció desde España que el técnico Manuel Pellegrini tiene un acuerdo de renovación con el Real Betis.

Un contrato que se extenderá hasta junio de 2027, pero que tiene un detalle de dejar abierta la puerta a la Roja, pero en un futuro si es que existen las conversaciones.

Con esto, claramente se cae uno de los grandes candidatos para asumir en marzo de 2026, donde la dirigencia de Pablo Milad apostaba todas sus fichas a dar el gran golpe.

El enviado especial de Redgol en Sevilla cuenta detalles de la gran derrota de Milad con Pellegrini, donde asegura cómo se vivieron los últimos días y el golpe que significa al corazón de la ANFP.

Manuel Pellegrini firmará su renovación con Betis, con un detalle por la Roja.

ver también La decisión final de Manuel Pellegrini entre Real Betis y la selección chilena: “Si recibe el llamado…”

Pellegrini escucha a la Roja pero con condiciones

Fue Keno Salinas, quien en Kenotrotamundos by Skechers Fútbol, contó la situación que está pasando la selección chilena, donde deja sobre la mesa la gran derrota de Pablo Milad.

Publicidad

Publicidad

“Esto echa por tierra la pretensión de Pablo Milad, que aseguraba estar en contacto con él. Nos lo dijo en Sochi la semana pasada, ‘hablo siempre con Pellegrini'”, explicó.

“Pues bien, Pellegrini se abre a la posibilidad de Chile, en donde Betis respetará el llamado de la selección si se produce. A ver si hay acuerdo con la selección, siempre y cuando sean otros los dirigentes que están a cargo, le presenten un proyecto serio y en definitiva le den la confianza para abordar el desafío que es la selección chilena“, detalló.

Revisa los detalles:

Publicidad