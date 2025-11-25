Deportes Limache sabe que cada día que pasa es una jornada menos para afrontar la final de la Copa Chile frente a Huachipato y, en ese contexto, le hicieron llegar una carta a Pablo Milad. Dirigida con nombre al presidente de la ANFP para aquel partido, que se disputará en El Teniente de Rancagua.

Ese duelo decisivo se jugará el 10 de diciembre. Por ende, todavía hay tiempo suficiente para pulir algunos detalles. Así al menos le pareció al timonel y dueño del Tomate Mecánico, César Villegas, quien firmó la misiva en la que pidieron precios populares.

Así no más. “Queremos solicitar llevar adelante una venta de tickets a un menor valor para la final de Copa Chile”, reza la introducción de la epístola, que aborda la propuesta elaborada por el cuadro limachino. Una idea que, en caso de concretarse, seguro también aplaudirán los hinchas Acereros.

Deportes Limache venció a Unión Española en la fecha 28 y dio un paso clave para escaparle al descenso directo. (Andrés Piña/Photosport).

“La idea es que se ponga a disposición de las hinchadas, tanto de Deportes Limache como de Huachipato, dos mil entradas (cuatro mil tickets en total) a un valor de mil pesos cada una“, expuso Deportes Limache en este documento, donde también dieron a conocer los porqués de la petición.

Frente a ese tema, el cuadro Tomatero planteó que “esta solicitud se basa en los costos de traslados, alimentación, fecha en que se disputa la final, gastos en los últimos partidos de la Liga, entre otras razones que tendrán los hinchas tanto de nuestro equipo como del rival”.

Antes de encarar la final de la Copa Chile frente a Huachipato, Deportes Limache debe confirmar su estadía en la máxima categoría del fútbol chileno, aunque ya le dejaron el mensaje a Pablo Milad con esta solicitud, que también tiene su génesis en cuidar los bolsillos a los fanáticos de ambos clubes.

Eso al menos expuso la carta firmada por César Villegas. “Poner algunas de la entradas a un menor valor permitirá tener un gesto con todos aquellos fanáticos que viajarán, tanto desde Talcahuno como de Limache, a esta final histórica para nuestra institución”, reza la misiva.

Daniel Castro puede volver en Limache tras cumplir dos fechas de suspensión. (Sebastian Cisternas/Photosport).

“Esperamos que nuestra solicitud tenga buena acogida“, culmina el texto. El tiempo dirá si eso ocurre, aunque lo prioritario para el equipo de Víctor Rivero es cerrar de buena manera la Liga de Primera 2025. Unión La Calera como visitante y Deportes La Serena en casa serán los últimos rivales del Tomate Mecánico.

