Universidad de Concepción se prepara con todo para su esperado regreso a la división de honor del fútbol chileno, por lo mismo, el Campanil ha fichado a un importante refuerzo de cara a la próxima temporada proveniente de Audax Italiano, donde tuvo una gran campaña.

A través de sus redes sociales, el equipo campeón de Primera B anunció el fichaje del lateral Jorge Espejo de 25 años. “¡Un orgullo tenerte con nosotros! Mucho éxito en esta nueva etapa”, señalaron en la publicación.

Por su parte, el nuevo jugador del Campanil señaló: “Vamos con todo por este lindo proyecto y desafíos foreros. Todos juntos”.

La despedida de Jorge Espejo de Audax Italiano

El jugador fue una pieza fundamental de la más reciente temporada del conjunto de La Florida, donde lograron la clasificación a la fase previa de Copa Sudamericana. El jugador llegó el 2025 a Audax tras paso por clubes como Cobreloa y Everton.

A través de su cuenta de Instagram, el jugador se despidió del club audino tras confirmar su fichaje con U de Concepción.

“Hoy llegó el momento de despedirme de este lindo y gran club. Me voy profundamente agradecido por el cariño constante de los hinchas y por el apoyo cercano de los funcionarios del club, quienes fueron muy importantes para mí en distintas etapas del año”.

“Me voy con un objetivo cumplido desde el primer día: lograr la clasificación a copa. Son sentimientos encontrados, pero me voy con la frente en alto, tranquilo y orgulloso, porque siempre intenté dar lo mejor de mí en cada entrenamiento y en cada partido”.

Añadiendo que espera en un futuro reencontrarse con el club. “Ojalá el futuro nos vuelva a cruzar”.