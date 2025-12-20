Es tendencia:
Jorge Espejo sella su futuro y revelan la gran razón que lo separa de Audax: “El club realizó…”

El jugador no seguirá en el cuadro de La Florida, donde revelan las razones por las que no se selló la extensión de su vínculo con el club.

Por Andrea Petersen

El jugador Jorge Espejo no seguirá en Audax Italiano.
El jugador Jorge Espejo no seguirá en Audax Italiano.

Audax Italiano terminó en el quinto lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Primera, logrando así su clasificación a Copa Sudamericana. Sin embargo, para el 2026, el elenco tendrá importantes salidas en su plantel, entre ellas la de Jorge Espejo.

El jugador se transformó en una de las piezas importantes del club itálico esta temporada y, a pesar de que el club intentó cerrar su continuidad, según revelan, la situación ya está decidida y el jugador disputará la próxima temporada lejos de La Florida.

Los motivos que alejan a Espejo de Audax Italiano

Según revela Tano Noticias, el jugador no seguirá en Audax la próxima temporada, revelando que a pesar de que se intentó extender el vínculo, la situación no prosperó.

El club realizó todos los esfuerzos posibles para lograr la continuidad del lateral, incluyendo conversaciones para adquirir su pase y extender su vínculo con el “Tano”.

“Sin embargo, no se logró llegar a un acuerdo, principalmente por las condiciones de la operación”, revela el medio.

Se le cae una opción a Colo Colo: El ‘Campanil’ ficha a apuntado para reemplazar a Mauricio Isla

Se le cae una opción a Colo Colo: El ‘Campanil’ ficha a apuntado para reemplazar a Mauricio Isla

Asimismo, añaden sobre su futuro que “en paralelo, Espejo mantiene un preacuerdo con Universidad de Concepción, lo que terminó inclinando la balanza y definiendo su salida de Audax de cara al próximo año”.

Jorge Espejo no continuaría en Audax este 2026. Pepe Alvujar/Photosport

Las salidas que impactan a Audax Italiano

El club italiano cumplió uno de sus principales objetivos del año al clasificar a una copa internacional, pero ante este escenario el equipo también deberá enfrentar una reestructuración importante debido a importantes bajas.

Leonardo Valencia, uno de los goleadores del Campeonato Nacional, no fue renovado por el club para la próxima temporada. Por su parte, Eduardo Vargas tampoco continuaría en La Florida y podría sellar su regreso a la U.

