¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev en el US Open y dónde ver el partido en vivo?

El chileno buscará dar el batacazo ante el número 3 del mundo en Nueva York. El duelo se roba las miradas en la primera ronda del Grand Slam.

Por Javiera López Godoy

Alejandro Tabilo y Alexander Zverev
© Getty ImagesAlejandro Tabilo y Alexander Zverev

Alejandro Tabilo (122°) carga con la bandera chilena en solitario en el US Open.

Tras las despedidas de Cristian Garin y Tomás Barrios en la qualy, y de Nicolás Jarry en primera ronda, Jano es el único sobreviviente. 

Y el desafío que tiene por delante no es menor: enfrentará a Alexander Zverev, actual número 3 del ranking ATP, en un partido que promete emociones fuertes.

¿A qué hora juega Tabilo vs Zverev en el US Open?

El encuentro está programado para este martes 26 de agosto, no antes de las 20:30 horas de Chile. 

Como es habitual en el US Open, los partidos previos y la duración de los duelos a cinco sets podrían retrasar el inicio.

¿Dónde ver el partido en vivo?

Los fanáticos podrán seguir el partido en vivo a través de ESPN y Disney+ Premium.

El antecedente que asusta

No es la primera vez que ambos se cruzan. Ya se vieron las caras en Roma 2024, donde Zverev terminó dándole la vuelta al duelo en tres parciales: 1-6, 7-6(4) y 6-2.

