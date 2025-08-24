Alejandro Tabilo (122°) carga con la bandera chilena en solitario en el US Open.

Tras las despedidas de Cristian Garin y Tomás Barrios en la qualy, y de Nicolás Jarry en primera ronda, Jano es el único sobreviviente.

Y el desafío que tiene por delante no es menor: enfrentará a Alexander Zverev, actual número 3 del ranking ATP, en un partido que promete emociones fuertes.

ver también Mensik sorprende con sus declaraciones sobre Jarry tras abatirlo en el US Open: “Nico es…”

¿A qué hora juega Tabilo vs Zverev en el US Open?

El encuentro está programado para este martes 26 de agosto, no antes de las 20:30 horas de Chile.

Como es habitual en el US Open, los partidos previos y la duración de los duelos a cinco sets podrían retrasar el inicio.

ver también Alexandra Eala rompe los pronósticos y consigue histórica victoria ante la 14° del mundo en el US Open

¿Dónde ver el partido en vivo?

Los fanáticos podrán seguir el partido en vivo a través de ESPN y Disney+ Premium.

El antecedente que asusta

No es la primera vez que ambos se cruzan. Ya se vieron las caras en Roma 2024, donde Zverev terminó dándole la vuelta al duelo en tres parciales: 1-6, 7-6(4) y 6-2.