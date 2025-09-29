Daniil Medvedev (18°) llegó a Beijing con la misión de reencontrarse con su mejor versión y lo está haciendo muy bien.

Con un 6-3 y 6-3 categórico, barrió al N°3 del mundo, Alexander Zverev, y lo dejó otra vez fuera de combate.

Para Medvedev fue su 60° semifinal a nivel ATP, pero lo más jugoso está en el mano a mano con el alemán.

Tweet placeholder

ver también Arrugó contra Tabilo en una final, se echó al país más grande del mundo encima y ahora se arrepiente

Cinco triunfos seguidos y contando

Si Zverev ya veía difícil el cruce, el historial no ayudaba. Con esta victoria, Medvedev sumó su quinta consecutiva sobre el alemán y estiró la cuenta global a un contundente 14-7.

En otras palabras, cada vez que Zverev se cruza con el ruso, termina chocando con un muro imposible de derribar.

Publicidad

Publicidad

Daniil Medvedev en el China Open 2025 (Getty Images).

El gran freno en el “nuevo Zverev”

El China Open parecía el escenario perfecto para que Zverev retomara vuelo después de una temporada irregular.

Pero otra vez fue Medvedev el que puso un alto. El ruso no solo dominó en el marcador, también en las sensaciones, ya que salvó los cuatro break points en contra y ganó el 86% de los puntos con su primer servicio.

Publicidad

Publicidad

Alexander Zverev en el China Open 2025 (Getty Images).

ver también El Masters 1000 de Shanghái le sonríe a Tabilo: El prize money que ya consiguió sin entrar al cuadro principal

Lo que viene

Con la confianza recargada, Medvedev irá ahora por un lugar en la final frente al estadounidense Learner Tien, una joven promesa que ya lo sorprendió este año en el Australian Open.