Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
tenis

El verdugo de Zverev tiene nombre: La racha letal que Medvedev estiró en Beijing

El ruso volvió a demostrar por qué se le hace cuesta arriba al alemán. En el China Open, estiró un historial que ya roza lo lapidario.

Por Javiera López Godoy

Daniil Medvedev y Alexander Zverev en el China Open
© Getty ImagesDaniil Medvedev y Alexander Zverev en el China Open

Daniil Medvedev (18°) llegó a Beijing con la misión de reencontrarse con su mejor versión y lo está haciendo muy bien.

Con un 6-3 y 6-3 categórico, barrió al N°3 del mundo, Alexander Zverev, y lo dejó otra vez fuera de combate. 

Para Medvedev fue su 60° semifinal a nivel ATP, pero lo más jugoso está en el mano a mano con el alemán.

Tweet placeholder
Arrugó contra Tabilo en una final, se echó al país más grande del mundo encima y ahora se arrepiente

ver también

Arrugó contra Tabilo en una final, se echó al país más grande del mundo encima y ahora se arrepiente

Cinco triunfos seguidos y contando

Si Zverev ya veía difícil el cruce, el historial no ayudaba. Con esta victoria, Medvedev sumó su quinta consecutiva sobre el alemán y estiró la cuenta global a un contundente 14-7. 

En otras palabras, cada vez que Zverev se cruza con el ruso, termina chocando con un muro imposible de derribar.

Publicidad
Daniil Medvedev en el China Open 2025 (Getty Images).

Daniil Medvedev en el China Open 2025 (Getty Images).

El gran freno en el “nuevo Zverev”

El China Open parecía el escenario perfecto para que Zverev retomara vuelo después de una temporada irregular. 

Pero otra vez fue Medvedev el que puso un alto. El ruso no solo dominó en el marcador, también en las sensaciones, ya que salvó los cuatro break points en contra y ganó el 86% de los puntos con su primer servicio.

Publicidad
Alexander Zverev en el China Open 2025 (Getty Images).

Alexander Zverev en el China Open 2025 (Getty Images).

El Masters 1000 de Shanghái le sonríe a Tabilo: El prize money que ya consiguió sin entrar al cuadro principal

ver también

El Masters 1000 de Shanghái le sonríe a Tabilo: El prize money que ya consiguió sin entrar al cuadro principal

Lo que viene

Con la confianza recargada, Medvedev irá ahora por un lugar en la final frente al estadounidense Learner Tien, una joven promesa que ya lo sorprendió este año en el Australian Open.

Lee también
Fue N°1, acaba de aplastar un Top 50 , pero confiesa que el tenis lo "vuelve loco"
Tenis

Fue N°1, acaba de aplastar un Top 50 , pero confiesa que el tenis lo "vuelve loco"

La millonaria multa que golpea a Medvedev tras su ataque de furia
Tenis

La millonaria multa que golpea a Medvedev tras su ataque de furia

Perdió en el US Open, hizo añicos su raqueta y estalló contra un fotógrafo
Tenis

Perdió en el US Open, hizo añicos su raqueta y estalló contra un fotógrafo

El cambio de vida que alista Pulgar para cuando cuelgue los botines
Chile

El cambio de vida que alista Pulgar para cuando cuelgue los botines

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo