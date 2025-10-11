Fue número 1, se retiró por un escándalo y ahora defiende a Marcelo Ríos: “No hay mejor que él”

Un nuevo debate se desata en el circuito ATP y que involucra a Marcelo Ríos. Esto debido a que un ex número uno del mundo salió en defensa del “Chino” y recalcó que solo le faltó ganar un Grand Slam.

En está ocasión fue Yevgeny Kafelnikov el que sacó la voz por el tenista nacional. El ruso se metió en la discusión sobre si Alexander Zverev es el mejor tenista de todos los tiempos, pero aún sin ganar uno de los cuatro torneos más prestigiosos del circuito.

“Cualquiera que sea el jugador en el que estés pensando, Zverev ha llegado a más finales de Grand Slam, ha ganado más eventos Masters 1000 y tiene un mejor récord contra el Top 10”, deslizó la cuenta “The Big Three”. Comentario al que citó justamente Kafelnikov para desmentirlo.

“¡No hay mejor jugador en todo el universo sin título de GS que Marcelo Ríos! ¡Punto!”, sentenció el ex número uno en 1999 y que a sus 29 años se retiró en medio de un escándalo por partidos arreglados. El registro superó las 4 mil visualizaciones y los cientos de comentarios en apoyo al ruso.

Incluso a favor de Ríos se cuenta que sí logró ser número uno del planeta tenis. El “Chino” estuvo seis semanas como número uno, 27 como segundo y 13 en el tercer lugar. Pese a ello, no logró ganar ningún Grand Slam.

Yevgeny Kafelnikov defendió a Marcelo Ríos como uno de los mejores del circuito ATP (Photo by Alex Livesey/Getty Images)

¿Cuánto dinero ganó Marcelo Ríos en su carrera?

Marcelo Ríos ganó en total 18 títulos a lo largo de su carrera. Esto se reflejó en los premios monetarios que acumuló. Según la página oficial del ATP, el “chino” alcanzó un prize money de $9,713,771 dólares. Uno de los más altos a nivel del continente y que hasta el día de hoy lo mantiene entre los más exitosos.