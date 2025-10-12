Si Alejandro Tabilo ya había deleitado a Chile y el mundo con su título en la gira asiática, ahora Tomás Barrios logró nuevo trofeo para el país. El “Longaniza” acaba de coronarse campeón del Challenger 75 de Cali.

Venciendo al boliviano Juan Carlos Prado por un contundente 6-1 y 6-4, la cuarta raqueta nacional confirmó su favoritismo. Es que llegó a la definición sin perder un set y asímismo se proclamó monarca del torneo.

Barrios ya había celebrado en Campinas y ahora en Colombia sumó su sexto oro: ahí figuran Meerbush 2021, San Luis de Potosí 2023, Florianópolis en 2023 y el año pasado Amersfoort 2024.

Así queda Tomás Barrios en el ranking

Tomás Barrios escaló cerca de 20 puestos en el ranking ATP tras proclamarse campeón del Challenger 75 de Cali. El chillanejo sigue siendo el cuarto tenista de Chile, pero ahora muy cerca de sus compañeros de Copa Davis.

Tomás Barrios y su gran momento.

Tomi figura hoy en la casilla 119° del escalafón mundial, quedando cerca del top 100. Ahí, está a pocas unidades de Cristian Garin (108°) y Nicolás Jarry (109°) en la lucha por ser la segunda raqueta nacional.

Publicidad

Publicidad

Con este título, Nicolás Massú celebra el buen momento de sus tenistas con miras a la Copa Davis del próximo verano, donde Chile aún espera rival para dar el salto a las finales del torneo.

ver también La iglesia, el rap y el dudo: los pequeños detalles que han engrandecido a Nicolás Jarry

En el caso de Tomás Barrios, su temporada está lejos de terminar este 2025 y podría seguir escalando posiciones en el ranking. El “Longa” ahora irá por los torneos en Curitiba, Costa do Sauipe y Guayaquil.