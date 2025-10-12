Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Tenis

¡Viva Chile! Tomás Barrios es campeón sin peder un set en Colombia y da tremendo salto en el ranking

El chillanejo coronó una semana redonda y ahora acecha a Jarry y Garin como número dos de nuestro país.

Por Nelson Martinez

Tomás Barrios y su gran fin de año.
© Instagram.Tomás Barrios y su gran fin de año.

Si Alejandro Tabilo ya había deleitado a Chile y el mundo con su título en la gira asiática, ahora Tomás Barrios logró nuevo trofeo para el país. El “Longaniza” acaba de coronarse campeón del Challenger 75 de Cali.

Venciendo al boliviano Juan Carlos Prado por un contundente 6-1 y 6-4, la cuarta raqueta nacional confirmó su favoritismo. Es que llegó a la definición sin perder un set y asímismo se proclamó monarca del torneo.

Barrios ya había celebrado en Campinas y ahora en Colombia sumó su sexto oro: ahí figuran Meerbush 2021, San Luis de Potosí 2023, Florianópolis en 2023 y el año pasado Amersfoort 2024.

Así queda Tomás Barrios en el ranking

Tomás Barrios escaló cerca de 20 puestos en el ranking ATP tras proclamarse campeón del Challenger 75 de Cali. El chillanejo sigue siendo el cuarto tenista de Chile, pero ahora muy cerca de sus compañeros de Copa Davis.

Tomás Barrios y su gran momento.

Tomás Barrios y su gran momento.

Tomi figura hoy en la casilla 119° del escalafón mundial, quedando cerca del top 100. Ahí, está a pocas unidades de Cristian Garin (108°) y Nicolás Jarry (109°) en la lucha por ser la segunda raqueta nacional.

Publicidad

Con este título, Nicolás Massú celebra el buen momento de sus tenistas con miras a la Copa Davis del próximo verano, donde Chile aún espera rival para dar el salto a las finales del torneo.

La iglesia, el rap y el dudo: los pequeños detalles que han engrandecido a Nicolás Jarry

ver también

La iglesia, el rap y el dudo: los pequeños detalles que han engrandecido a Nicolás Jarry

En el caso de Tomás Barrios, su temporada está lejos de terminar este 2025 y podría seguir escalando posiciones en el ranking. El “Longa” ahora irá por los torneos en Curitiba, Costa do Sauipe y Guayaquil.

Lee también
Insólito: el jugador de la Católica fracturó a un niño
Universidad Católica

Insólito: el jugador de la Católica fracturó a un niño

Pronósticos Universidad de Chile vs Palestino: partido decisivo por un lugar en la Copa Libertadores
Apuestas

Pronósticos Universidad de Chile vs Palestino: partido decisivo por un lugar en la Copa Libertadores

Toman nota la U de Chile y Perú: las reacciones que marcan a Álvarez
U de Chile

Toman nota la U de Chile y Perú: las reacciones que marcan a Álvarez

Jugó en Chile, fue campeón del Mundial Sub 20 y reduce las métricas de Córdova
Selección Chilena

Jugó en Chile, fue campeón del Mundial Sub 20 y reduce las métricas de Córdova

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo