Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Tenis

Fue 46° del mundo, se puso implantes mamarios y responde ante el odio en el tenis: “Ni que fueran sandías”

Océane Dodin se defendió de las críticas a su operación, siendo la primera tenista en hacerlo en activo del circuito.

Por Nelson Martinez

La tenista francesa del momento en el ATP.
© Instagram.La tenista francesa del momento en el ATP.

Una de las jugadoras de tenis que ha dado que hablar en el actual circuito es Océane Dodin, de 28 años y que actualmente ocupa el lugar 370° del ranking. ¿La razón de su popularidad? Es la primera mujer en jugar con implantes mamarios.

La francesa llevaba fuera del circuito casi un año debido a problemas al oído. Además de tratase ese tema, aprovechó de cumplir el sueño de aumentar su busto. Así, la ex 46° del mundo ya luce su nuevo cuerpo.

Fue así que cayeron las primeras críticas en el mundo del tenis y los fanáticos en redes sociales. Ahí, apelaron a la dificultad de jugar con implantes mamarios, teniendo en cuenta el caso de Simona Halep, que disminuyó sus pechos en una operación.

Océane Dodin y su defensa en el tenis

Tras publicar fotos luego de su operación, Océane Dodin le respondió al mundo del tenis por las críticas a los implantes mamarios. Ahí, aseguró que no tendrá problemas para jugar.

“Prefiero hacerlo ahora que cuando tenga 40 años, cuando ya esté retirada. Estoy muy contenta de haberlo hecho, no me arrepiento y no me molesta“, dijo a RMC Sports.

Publicidad

Siguiendo con sus descargos, la francesa respondió con ironía las críticas a su operación diciendo que “todo el mundo me decía que me sería imposible jugar tras operarme, ni que me hubiera puesto sandías”.

“No son pequeñas, pero no me molestan al jugar. Hay sujetadores especiales es cierto que debo ser la primera en jugar con aumentos de pecho; debe haber una primera para todo”, cerró.

Publicidad
Lee también
¿Vuelve a Chile? Tiane Endler tiene claro donde le gustaría retirarse
Femenino

¿Vuelve a Chile? Tiane Endler tiene claro donde le gustaría retirarse

La definición por octavos del Mundial Sub 20 que hoy va GRATIS por CHV
Internacional

La definición por octavos del Mundial Sub 20 que hoy va GRATIS por CHV

Revelan datos claves del posible adiós de Vidal de Colo Colo
Colo Colo

Revelan datos claves del posible adiós de Vidal de Colo Colo

Alarma en la U de Chile: ¿Puede jugar Assadi contra Palestino?
U de Chile

Alarma en la U de Chile: ¿Puede jugar Assadi contra Palestino?

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo