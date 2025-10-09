Una de las jugadoras de tenis que ha dado que hablar en el actual circuito es Océane Dodin, de 28 años y que actualmente ocupa el lugar 370° del ranking. ¿La razón de su popularidad? Es la primera mujer en jugar con implantes mamarios.

La francesa llevaba fuera del circuito casi un año debido a problemas al oído. Además de tratase ese tema, aprovechó de cumplir el sueño de aumentar su busto. Así, la ex 46° del mundo ya luce su nuevo cuerpo.

Fue así que cayeron las primeras críticas en el mundo del tenis y los fanáticos en redes sociales. Ahí, apelaron a la dificultad de jugar con implantes mamarios, teniendo en cuenta el caso de Simona Halep, que disminuyó sus pechos en una operación.

Océane Dodin y su defensa en el tenis

Tras publicar fotos luego de su operación, Océane Dodin le respondió al mundo del tenis por las críticas a los implantes mamarios. Ahí, aseguró que no tendrá problemas para jugar.

“Prefiero hacerlo ahora que cuando tenga 40 años, cuando ya esté retirada. Estoy muy contenta de haberlo hecho, no me arrepiento y no me molesta“, dijo a RMC Sports.

Publicidad

Publicidad

Siguiendo con sus descargos, la francesa respondió con ironía las críticas a su operación diciendo que “todo el mundo me decía que me sería imposible jugar tras operarme, ni que me hubiera puesto sandías”.

“No son pequeñas, pero no me molestan al jugar. Hay sujetadores especiales es cierto que debo ser la primera en jugar con aumentos de pecho; debe haber una primera para todo”, cerró.

Publicidad