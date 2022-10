¡Impacto Mundial en el tenis! Simona Halep, ex N°1 del mundo es suspendida por doping

Un verdadero terremoto es lo que se está viviendo en el tenis femenino. Y es que una de sus principales figuras, Simona Halep, fue separada del circuito y suspendida provisionalmente luego de que un examen antidoping, efectuado en el US Open, arrojara un resultado positivo por Roxadustat, una sustancia prohibida por la ITF.

Halep, ganadora de dos Grand Slam (Roland Garros 2018 y Wimbledon 2019), además de 24 títulos a nivel WTA, fue número 1 del mundo durante 64 semanas, siendo la principal dominadora del circuito femenino durante más de un año consecutivo.

¿Qué es el Roxadustat?

Se trata de un medicamento que es usado contra la anemia y que facilita la producción en la sangre de eritropoyetina (EPO), hemoglobina y glóbulos rojos. Elementos que aumentan la oxigenación en el torrente sanguíneo y facilitan un mejor funcionamiento del organismo.

La tenista, una vez informada del resultado, ejerció su derecho de pedir una segunda muestra, para verificar que el primer resultado haya sido correcto y no se haya tratado de un falso positivo. Sin embargo, mientras se arrojan esos nuevos resultados, la tenista no podrá competir profesionalmente.

Los alegatos de Halep

Algo que, de cualquier forma, no pensaba hacer Halep, quien ya había dado por finalizada su temporada tras jugar el US Open, en donde cayó en primera ronda. Eso sí, la actual 9 del mundo utilizó su twitter para defenderse de las acusaciones y anunció que luchará por encontrar la verdad.

“Durante mi carrera la idea de hacer trampa nunca pasó por mi cabeza siquiera una vez, va totalmente en contra de los valores con los que me he educado. Al enfrentar una situación tan injusta, me siento muy confundida y traicionada”, explicó.

Agregando que "no es sobre títulos o dinero. Es sobre el honor y la historia de amor que he desarrollado con el tenis durante los últimos 25 años”.

Halep, en esta temporada había logrado volver a las 10 mejores del mundo luego de un profundo bajón durante el 2021. En esa temporada finalizó en el puesto 20, pero ahora había logrado meterse en ese selecto grupo producto, principalmente, de su título en el WTA 1000 de Toronto.