Luego de dos semanas de intensa actividad en la ciudad paraguaya de Asunción, se puso punto final a la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior, en la cual el Team Chile firmó su mejor actuación histórica, que superó con creces lo hecho en Cali 2021.

Si en la primera edición de esta competencia que se realizó en Colombia, el representativo nacional alcanzó un total de 51 medallas, en esta oportunidad no sólo superaron este registro, además dejaron una vara bien alta con miras a la próxima ocasión, en el 2029.

La delegación criolla consiguió meterse al podio en 21 disciplinas. Las últimas que en esta jornada lograron el triunfo fueron la natación artística, con el equipo mixto, compuesto por Dominga Césped, Dominga Cerda, Bárbara Coppelli, Macarena Vial, Theodora Garrido, Josefa Oravec, Chloé Plaut, Eva Rubio y Nicolás Campos, con una medalla de bronce.

La otra rama deportiva que le entregó preseas al Team Chile en los Panamericanos Junior fue el canotaje, que este sábado alcanzaron dos bronces, en las categorías C2-500 (Valentina Cornejo y Sley Figueroa) y K2-500 mixto (Sebastián Alveal y Maira Toro), más dos platas en K2-500 (Maira Toro y Fernanda Sepúlveda) y C2-500 mixto (Sley Figueroa y Matías Jiménez).

Luego de 14 días de competencias, nuestro país finaliza su participación en el octavo lugar del medallero, con un total de 18 medallas de oro, 19 de plata y 28 de bronce, para un total de 65. Cuatro años atrás, en Cali 2021, consiguieron 12 oros, 15 platas y 31 bronces. Un éxito por dónde se le mire.

¿Cuáles serán las próximas competencias?

Cabe señalar que dentro del ciclo olímpico que tiene el Team Chile, los próximos eventos que tendrán por delante son los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, al año siguiente estarán los Juegos Panamericanos de Lima 2027, y posteriormente los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

