Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Juegos Panamericanos

Chile cierra participación en Juegos Panamericanos Junior con su mejor actuación histórica

El canotaje y la natación artística le entregaron las últimas medallas al representativo nacional, que en Asunción superó ampliamente lo que hizo en Cali 2021.

Por Alfonso Zúñiga

Canotaje le dio las últimas medallas a Chile en Juegos Panamericanos Junior.
© Team ChileCanotaje le dio las últimas medallas a Chile en Juegos Panamericanos Junior.

Luego de dos semanas de intensa actividad en la ciudad paraguaya de Asunción, se puso punto final a la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior, en la cual el Team Chile firmó su mejor actuación histórica, que superó con creces lo hecho en Cali 2021.

Si en la primera edición de esta competencia que se realizó en Colombia, el representativo nacional alcanzó un total de 51 medallas, en esta oportunidad no sólo superaron este registro, además dejaron una vara bien alta con miras a la próxima ocasión, en el 2029.

Chile iguala su mejor cosecha de medallas de oro en Juegos Panamericanos Junior

ver también

Chile iguala su mejor cosecha de medallas de oro en Juegos Panamericanos Junior

Chile firma su mejor actuación histórica en Panamericanos Junior

La delegación criolla consiguió meterse al podio en 21 disciplinas. Las últimas que en esta jornada lograron el triunfo fueron la natación artística, con el equipo mixto, compuesto por Dominga Césped, Dominga Cerda, Bárbara Coppelli, Macarena Vial, Theodora Garrido, Josefa Oravec, Chloé Plaut, Eva Rubio y Nicolás Campos, con una medalla de bronce.

La otra rama deportiva que le entregó preseas al Team Chile en los Panamericanos Junior fue el canotaje, que este sábado alcanzaron dos bronces, en las categorías C2-500 (Valentina Cornejo y Sley Figueroa) y K2-500 mixto (Sebastián Alveal y Maira Toro), más dos platas en K2-500 (Maira Toro y Fernanda Sepúlveda) y C2-500 mixto (Sley Figueroa y Matías Jiménez).

Luego de 14 días de competencias, nuestro país finaliza su participación en el octavo lugar del medallero, con un total de 18 medallas de oro, 19 de plata y 28 de bronce, para un total de 65. Cuatro años atrás, en Cali 2021, consiguieron 12 oros, 15 platas y 31 bronces. Un éxito por dónde se le mire.

¿Cuáles serán las próximas competencias?

Cabe señalar que dentro del ciclo olímpico que tiene el Team Chile, los próximos eventos que tendrán por delante son los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, al año siguiente estarán los Juegos Panamericanos de Lima 2027, y posteriormente los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Publicidad
Lee también
Team Chile supera las 30 medallas en Juegos Panamericanos Junior
Redsport

Team Chile supera las 30 medallas en Juegos Panamericanos Junior

Team Chile de remo cierra histórica actuación en Panamericanos Junior
Redsport

Team Chile de remo cierra histórica actuación en Panamericanos Junior

Chile iguala su mejor cosecha de oros en Panamericanos Junior
Redsport

Chile iguala su mejor cosecha de oros en Panamericanos Junior

La clara señal que deja a Salomón rogando al nuevo DT albo
Colo Colo

La clara señal que deja a Salomón rogando al nuevo DT albo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo