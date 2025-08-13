Los Juegos Panamericanos Junior que se desarrollan en Asunción, continúan siendo muy prolíficos para el Team Chile, que hasta el momento acumula 27 medallas, de las cuales poco más de la mitad las aportó la disciplina más exitosa para nuestro país, el remo.

Si vemos el total de las preseas para la delegación nacional, donde se aprecian éxitos en ciclismo (Pista y BMX Freestyle), esgrima, judo, natación y el tiro skeet, las restantes se produjeron en las aguas de la Bahía de Asunción, que cerró sus puertas en esta jornada.

Team Chile de Remo cierra actuación en Panamericanos Junior

El último día de actividades para esta disciplina concluyó con tres nuevas preseas para el país, con dos oros en el cuatro pares de remos cortos femenino y en el ocho mixto, más un bronce en el cuatro pares de remos cortos masculino.

Así las cosas, el Team Chile de remo concluyó su participación en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 con un total de 12 medallas, las cuales se distribuyen en ocho primeros puestos, tres segundos lugares y una tercera ubicación.

MEDALLAS DE ORO

Ocho masculino (Pedro Labatut, Rodrigo Paz, Martín Arcos, Benito Rosas, Ignacio Wilson, Benjamín Menjiba, Bastián López, Wiebe de Jong y Damián Araya)

Ocho femenino (Amanda Araneda, Camila Cofré, Antonia Liewald, Emilia Liewald, Antonia Pichott, Emily Serandour, Felipa Rosas, Emilia Rosas y Josefa Ceballos)

Dos remos sin timonel masculino (Pedro Labatut y Rodrigo Paz)

Dos remos sin timonel femenino (Camila Cofré y Emilia Liewald)

Cuatro sin timonel femenino (Emilia Rosas, Emily Serandour, Emilia Liewald y Camila Cofré)

Cuatro sin timonel masculino (Pedro Labatut, Rodrigo Paz, Benjamín Menjiba y Bastián López)

Cuatro pares de remos cortos femenino (Amanda Araneda, Antonia Liewald, Antonia Pichott y Felipa Rosas)

Ocho mixto (Antonia Liewald, Emilia Liewald, Emily Serandour, Camila Cofré, Pedro Labatut, Rodrigo Paz, Bastián López, Benjamín Menjiba y Josefa Ceballos)

MEDALLAS DE PLATA

Doble par de remos corto masculino (Martín Arcos y Benito Rozas)

Doble par de remos corto femenino (Felipa Rosas y Antonia Liewald)

Un par de remos corto femenino (Felipa Rosas)

MEDALLA DE BRONCE

Cuatro pares de remos corto masculino (Martín Arcos, Vicente de Jong, Benito Rosas e Ignacio Wilson)

¿Cómo estamos en el medallero?

Con cuatro días de actividad en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, el Team Chile se ubica en el tercer puesto de la clasificación general, con un total de 27 medallas. Le superan en el global Brasil que lidera con 85 preseas (41 oros) y Estados Unidos con 53 (14 oros).