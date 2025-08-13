En la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior que se llevan a cabo en la ciudad paraguaya de Asunción, el Team Chile consiguió un hito histórico para nuestro país, como es igualar su mejor registro en medallas de oro que logró en Cali 2021.

En aquella ocasión, en toda la competición que se hizo en Colombia alcanzó un total de 12 preseas doradas, 15 de plata y 31 de bronce. Pues bien, en suelo guaraní necesitó de apenas cuatro días para igualar su cosecha de primeros puestos.

Chile logra mejor cosecha de oros en Panamericanos Junior

Y la principal disciplina que le permite a nuestra delegación mejorar su registro de medallas de oro es el remo. Prueba de ello es que en la presente jornada, la categoría cuatro pares de remos cortos femenino se quedó con el máximo galardón.

El equipo compuesto por Amanda Araneda, Antonia Liewald, Antonia Pichott y Felipa Rosas ganó con un tiempo de 6 minutos, 49 segundos y 29 centésimas, para dejar atras en la prueba a Brasil y Paraguay, que lograron plata y bronce, respectivamente.

Gracias a esta victoria, el remo le entregó siete de las 12 medallas de oro que posee Chile en los Panamericanos Junior de Asunción, donde además acumula seis preseas de plata y siete de bronce. Otras disciplinas que aportaron con éxitos en las últimas horas fueron la natación, el ciclismo y el judo.

En la piscina, destacan el bronce de Mariano Lazzerini en los 200 metros pecho. Por su parte, en el velódromo hubo dos oros en persecución masculino y femenino. Mientras que en el tatami, están la plata de Kharla Salas (+78 kilogramos) y el bronce de Marko Figueroa (-100 kgs.).

¿Cómo estamos en el medallero?

A diferencia de lo que ocurrió en días anteriores, pese a que Chile tiene un total de 25 preseas en los Panamericanos Junior de Asunción, cayó al tercer puesto de la tabla general, pues le superó Estados Unidos con la misma cantidad de oros (12), pero con 20 platas y 14 bronces. Sigue en el primer puesto Brasil que suma 72 medallas, con 36 de oro.