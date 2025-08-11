Luego de un primer día en el que el Team Chile sumó un total de 10 medallas, cinco de ellas fueron de oro, en la segunda jornada de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, nuestro país vuelve a estar en lo más alto del podio.

En el comienzo de la cita polideportiva en suelo paraguayo, la disciplina que más alegrías le da a la nación es el remo, que el fin de semana sumó tres preseas doradas y dos de plata. Durante este lunes no fue la excepción y acumuló un nuevo primer puesto.

Se trata del bote cuatro sin timonel, compuesto por Pedro Labatut, Rodrigo Paz, Benjamín Menjiba y Bastián López, quien se impuso en la definición de esta categoría, con un tiempo de 6 minutos, 19 segundos y 20 centésimas. En la prueba, Chile superó a Argentina (2°) y Brasil (3°).

Nuevas medallas para Chile en Panamericanos Junior

No fueron los únicos, pues durante este día la esgrima le permitió a la delegación nacional sumar su séptima presea dorada en Asunción 2025, luego que Rafaela Santibáñez se quedara con el primer puesto en la categoría “florete”.

La representante del Team Chile superó en la definición a la estadounidense Iris Yang por 15-10 para quedarse con la medalla de oro en los Panamericanos Junior. Pero además, hubo nuevas presencias de nuestro país en el podio de este evento.

En la presente jornada, destacó la participación de Catalina Henríquez en el Ciclismo BMX Freestyle, que logró la medalla de bronce tras obtener un puntaje total de 72.67 puntos, donde quedó por debajo de las colombianas Queen Saray (oro) y Lizsurley Villegas (plata).

También Chile subió al podio en el judo, donde Tomás Hernández logró el bronce en la categoría -73 kilogramos masculino, luego de ganar en la definición al colombiano Keiner Sánchez. Mientras que Eduardo Cisternas sumó su segunda plata en natación, en 200 y 400 metros libres.

¿Cómo estamos en el medallero?

Hasta el cierre de esta edición, nuestro país se ubica en el segundo puesto de los Panamericanos Junior con siete medallas de oro, cuatro de plata y cinco de bronce. Sólo le supera Brasil, quien se escapa en el primer lugar con 22 oros, nueve platas y 10 bronces.