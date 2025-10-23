Se terminó el Mundial Sub 20 de la FIFA, pero arrancó otra cita planetaria en nuestro país. Esto porque este miércoles 22 de octubre comenzó el Mundial de Ciclismo en Pista 2025, certamen mundial que se celebra en el Velódromo de Peñalolén.

Gran cita que tiene a 359 ciclistas de 39 países del mundo y que lucharán por un solo objetivo, quedarse con el título de campeón en las 22 pruebas que se disputarán.

Chile, país anfitrión del certamen, cuenta con una delegación de 18 ciclistas, 16 titulares y 2 reservas, quienes competirán junto a grandes exponentes de este deporte como; Harrie Lavreysen, máximo ganador en la historia de mundiales de pista y pentacampeón olímpico, Conor Leahy, Oliver Bleddyny, medallistas olímpicos de París 2024, además de los campeones internacionales, Campbell Stewart, Taky Marie-Divine Kouamé, Amalie Dideriksen y Kevin Quintero, entre otros.

Todo el evento se desarrollará en el mencionado velódromo peñalolino, inaugurado en 2014 para los Juegos Odesur y con capacidad para 1.400 personas, no obstante, quienes no puedan asistir de manera presencial, podrán disfrutar de esta gran velada a través de TVN , canal que se adjudicó los derechos de su transmisión.

Mundial de Ciclismo en Pista Chile 2025: Cuándo es y dónde ver en vivo:

La cita planetaria comenzó a celebrarse este miércoles 22 de octubre en el velódromo de Peñalolén, y se extenderá hasta el próximo domingo 26.

Como dijimos anteriormente, el Mundial de Ciclismo en Pista 2025 irá EN VIVO y de manera exclusiva por las pantallas de TVN , canal que posee los derechos del evento y que transmitirá a la delegación nacional más importante de la historia en este tipo de eventos.

TVN por Cable

VTR: 19 (SD) – 707 (HD)

DirecTV: 149 (SD) – 1149 (HD)

Movistar: 119 (SD) – 807 (HD)

Claro: 53 (SD) – 553 (HD)

Zapping: 19 (HD)

TuVes HD: 55 (HD)

Entel: 64 (HD)

Mundo: 14 (SD) – 514 (HD)

GTD/Telsur: 19 (SD) – 25 (HD)

Conoce la programación de cada día de esta cita planetaria, a continuación, en el sitio www.ucichile2025.org.

Nómina de Chile para el Mundial de Ciclismo de Pista

Equipo masculino de medio fondo:

Jaco Decar

Diego Rojas

Martín Mancilla

Cristian Arriagada

Josafat Cárdenas

Equipo masculino de velocidad:

Camilo Palacios

Roberto Castillo

Nicolás Vergara

Equipo femenino de medio fondo:

Marlen Rojas

Scarlet Cortés

Aranza Villalón

Javiera Garrido

Maite Ibarra

Equipo femenino de velocidad:

Paola Muñoz

Paula Molina

Daniela Colilef

Reservas: