Catalina Vidaurre Kossmann, ha realizado un trabajo minucioso con 6 meses compitiendo en la Copa del Mundo en Brasil, Europa, USA y Canadá fueron varios meses de preparación en Chile en altura y por supuesto las competencias y desafíos deportivos a nivel nacional y sudamericano, con un tremendo trabajo, disciplina, fuerza, coraje y pasión por el ciclismo la están llevando a estar entre las mejores del planeta.

La chilena analizó su participación

“Estoy muy contenta de haber vuelto a Chile después de esta copa del mundo de diez fechas que fue muy larga, las que comenzaron muy temprano con las dos primeras fechas en abril en Brasil, así que fue intenso, yo estuve presente en nueve de esas fechas, solo hubo una fecha que me salte y al mismo tiempo fue la primera vez que estuve presente tanto en el XCO y XCC (Cross Country Olímpico y Short Track), en cada fecha eran dos días de competencia a un nivel ultra exigente y algo nuevo para mi que nunca había competido en el Short Track, entonces fue un año de hartos cambios y muy bonito”, nos comento Catalina Vidaurre Kossmann.

Cabe tener presente y recalcar que la chilena Catalina Vidaurre Kossmann del Team JAC Sport y actual campeona nacional de Mountainbike, se consolida como la mejor Suramericana del campeonato de la UCI Mountainbike World Cup 2025 y la número uno de Sudamérica.

Recorrido 2025

En su segunda presentación en USA, la chilena Catalina Vidaurre Kossmann del Team JAC, en la UCI Mountainbike World Cup Series, en la región olímpica de Lake Placid, Nueva York, donde se enfrentó a las mejores 50 mujeres Elite de la modalidad del Cross Country Olímpico XCO, donde realizaron 7 giros al circuito y obtuvo un merecido Top 20 al quedarse con el puesto 26 y dos días antes en la modalidad del Short Track se quedó la posición 28 entre las 60 mejores mujeres elite del orbe.

En su última participación en Suiza, la ciclista chilena Catalina Vidaurre logró ubicarse en el puesto 32 completando las 7 vueltas al circuito y luchando entre las setenta clasificadas en la modalidad de Cross Country Olímpico XCO.

Con estas dos últimas presentaciones en la UCI Mountainbike World Cup XCO en Lenzerheide Suiza, la chilena cierra su presencia en el viejo continente y ahora se trasladó a las dos últimas fechas en norteamericana a USA y Canadá.

Anteriormente, la chilena estuvo presente y se midió con las 50 mejores clasificadas y se quedó con la posición 27 en la modalidad del Short Track Elite que se realizó en la localidad montañosa de Lenzerheide en Suiza.



Cabe recordar que Catalina Vidaurre, tuvo un gran desempeño en la modalidad del Short Track, donde se midió con las noventa mejores corredoras del orbe, obteniendo un Top 20 mundial, este logró deportivo ha sido un tremendo resultado en el Mundial de Ciclismo de Montaña en Zermatt en Suiza, donde se quedó con la posición 23 a nivel mundial.



La fecha de la Mountainbike World Cup que se realizó en Lenzerheide, esta región ciclista hace honor a su apodo de Bike Kingdom (Reino de las Bicicletas), conectando las localidades de Arosa, Lenzerheide y Chur, que forman la zona ciclista más grande en Suiza.



Después de su buena presentación en el primer semestre en lo que va de la UCI Mountainbike World Cup, donde obtuvo dos triunfos consecutivos en la Copa de Italia, la ciclista Catalina Vidaurre Kossmann del Team JAC, obtenía el primer lugar en la cuarta fecha de la Copa Internazionali Series di Chies D’Alpago en Los Alpes italianos, donde corrió junto a 50 ciclistas en una pista muy técnica y luego gano en la quinta fecha de la Copa Internazionali di Esanatoglia en la provincia de Maceta en la región de Marche de Italia, en la zona centro de la bota Italiana.