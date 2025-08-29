Las icónicas calles empedradas de Suiza, sus castillos centenarios, sus torres y murallas medievales entremedio de montañas y bosques serán este fin de semana los protagonistas, pero no de un tour histórico por la ciudad, sino de un evento que marcará un antes y un después en la historia del ciclismo de mountainkibe: Red Bull Castle Ride.

En el marco de una nueva semana de competencia del Campeonato Mundial de MTB UCI 2025 y por primera vez, los mejores atletas urbanos de descenso y slopestyle de todo el mundo, deberán unir fuerzas y trabajar en equipos de disciplinas mixtas en un nuevo formato explosivo que los desafiará en las siguientes modalidades.

Downhill

Adrenalina llena de historia definen esta prueba. Los participantes parten desde lo alto del emblemático Castillo de Tourbillon y se adentran en un emocionante recorrido por el casco antiguo de Sion, descendiendo por antiguas escaleras de piedra, serpenteando por callejones empedrados y sorteando curvas cerradas y técnicas.

Slopestyle

Uno de los rincones más pintorescos de la ciudad será el protagonista de esta disciplina: Place de la Majorie, en el centro de Sion, ubicada a los pies del Castillo de la Majorie, construido en el siglo XII.

Aquí, los mejores riders de freestyle del mundo deberán enfrentar un circuito a medida, repleto de saltos gigantescos, características técnicas y un sinfín de oportunidades para realizar trucos audaces que desafían la gravedad. Cada carrera es una actuación llena de energía, donde la precisión se une al estilo.

Emoción se vivirá en el Red Bull Castle Ride

Compitiendo en representación de Chile, estará Felipe Agurto, oriundo de Curacaví, subcampeón de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, y que recientemente estuvo participando en Red Bull Hardline, el evento de Mountain Bike Downhill más difícil del mundo, donde obtuvo la meritoria décima posición.

El lineup del evento estará cargado de talentos mundiales, como el checo Tomás Slavík, tetracampeón de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo; el brasilero Lucas Borba (también campeón de esta competencia), el francés Adrien Loron; entre otros, que conformarán 15 equipos.

Sigue la trasmisión en vivo del Red Bull Castle Ride este sábado desde las 10:50 horas de Chile.