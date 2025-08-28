Nicolás Benavides escribió su nombre en la historia del deporte chileno. El campeón nacional de ultratrail se convirtió en el primer chileno y segundo sudamericano en completar la exigente OCC (50K) del UTMB Mont-Blanc 2025, una de las pruebas más prestigiosas del circuito internacional de trail running.

Con un tiempo de 5 horas, 28 minutos y 9 segundos, Benavides cruzó la meta en Chamonix, enfrentando más de 3.400 metros de desnivel positivo y desafiando las imponentes cumbres de los Alpes suizos y franceses.

La OCC: La prueba de élite que superó Nicolás Benavides

La OCC (Orsières–Champex–Chamonix) no es cualquier carrera. Con 60,7 kilómetros de recorrido y más de 3.400 metros de desnivel positivo, reúne a corredores de élite de todo el mundo en un terreno alpino extremo.

Para Benavides, completar esta carrera no solo significó terminar, sino destacarse entre más de mil competidores.

Rendimiento chileno en cifras

El atleta nacional terminó 20º de la general y 14º en su categoría (20-34 años), manteniendo una velocidad promedio de 11,1 km/h.

Solo 27 minutos lo separaron del primer lugar, consolidando su proyección internacional y confirmando que el trail running sudamericano pisa fuerte en Europa.

Y en el marco sudamericano, solo fue superado por el argentino Joaquín Narváez, quien terminó 16º. De esta forma, Chile y Argentina pusieron al trail running de la región en el mapa mundial.

La hazaña de Benavides marca un antes y un después, ya que por primera vez un chileno cruza la meta de la OCC del UTMB.

