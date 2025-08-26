Multitudinarias reacciones de rechazo se dieron en redes sociales a la polémica decisión de WWE con la luchadora chilena Stephanie Vaquer, tras bajarla del evento Clash in Paris donde iba a tener un combate por el título mundial femenino.

Tras el embarazo de Naomi y la consecuente vacancia del cinturón, la compañía estadounidense estuvo muy lejos de coronar a “La Primera” y tras el evento en la ciudad inglesa de Birmingham, donde le garantizaron que tendría su pelea por el campeonato, la mandaron de vuelta hasta Norteamérica.

Con el correr de las horas se multiplicaron los mensajes en contra de WWE por su decisión con Vaquer, quien no ocultó sus sentimientos a través de su cuenta de Instagram, donde dejó un mensaje que preocupó por montones a sus seguidores en Chile y el mundo.

El mensaje de Vaquer tras decisión de WWE

Con una selfie dentro del gimnasio donde realizó su trabajo físico y sin mostrar su rostro, la nacional escribió lo siguiente: “¡No! No es motivación, es disciplina. No estarás motivado todos los días“, acompañado de un emoji de molestia, para luego agregar “hay cosas que pesan, a veces, más que el cansancio“.

A diferencia del resto de sus compañeros en WWE que serán parte del evento Clash in Paris, del próximo sábado en Francia, Stephanie Vaquer tomó sus maletas y partió de vuelta a Estados Unidos, lo que mostró en redes sociales.

De acuerdo a lo que se mostró en el último Monday Night RAW, la oriunda de San Fernando peleará la próxima semana para tener la opción de obtener su máximo galardón desde que llegó a WWE hace más de un año, donde ya fue doble campeona en la marca de desarrollo NXT.

¿Dónde ver los próximos combates de “La Primera”?

Como ya es habitual durante el 2025, en Chile y en el resto de Latinoamérica, todos los eventos de WWE y NXT irán de manera EXCLUSIVA a través de la plataforma NETFLIX , previo pago de una suscripción mensual.

