La oportunidad estaba a la vista. Este sábado, la luchadora chilena Stephanie Vaquer iba a combatir por el título mundial femenino de WWE, en el evento Clash in Paris, en la capital francesa, frente a la última monarca, Naomi.

Sin embargo, hace exactamente una semana, la campeona debió entregar su cinturón y dejarlo vacante, puesto que comunicó su embarazo, lo que le sacará de los cuadriláteros por casi todo un año. Lo anterior, hacía pensar que “La Primera” iba a tener el cinturón.

Sin embargo, las cosas no funcionan así en WWE. La mayor empresa de lucha libre del mundo concibe este deporte como un “espectáculo” y por ello, al hacerse oficial la baja de Naomi, confirmaron cuál será el próximo paso de Vaquer.

La decisión de WWE con Stephanie Vaquer

Si bien era obvio que el combate no se iba a realizar, restaba por saber qué harían con la chilena. Pues bien, hace instantes en el programa Monday Night RAW, fue el gerente general de la marca, Adam Pearce, quien se comunicó la mala noticia a la chilena.

“Tú eres la retadora número uno al título mundial femenino de WWE, eso nadie te lo va a quitar. Pero la situación de Naomi, técnicamente el título está vacante. En París no va a poder suceder (la pelea). Sé que estás decepcionada, yo también, pero tendrás tu lucha por el campeonato”, se le dijo a Vaquer.

En esa línea, Adam Pearce le indicó a la nacional que “tengo una oponente (para ti) en mente, termino esta semana con los detalles y cuando termine la misma, sabrás con certeza a quién te vas a enfrentar”, a lo que la peleadora respondió que “deseaba estar en París, pero estaré lista cuando suceda“.

¿Dónde ver los próximos combates de “La Primera”?

