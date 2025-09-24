Este 24 de septiembre se cumple exactamente un año desde la primera aparición en televisión con WWE de la peleadora chilena Stephanie Vaquer. 365 días después conquistó todos los títulos posibles en la mayor empresa de lucha libre del mundo.

Durante su travesía en esta compañía, la oriunda de San Fernando se convirtió en “La Primera” que portó en simultáneo los títulos norteamericano y de NXT, además de convertirse en la única latinoamericana en conquistar el Campeonato Mundial Femenino.

En una semana donde su nombre está en boca de todos, Vaquer aprovechó la oportunidad para revelar de manera oficial su noviazgo, el cual sostenía hace un buen rato, pero no se conocía en el ambiente, pues su pareja también es estrella de WWE.

ver también Feroz advertencia de Triple H a toda la WWE por Stephanie Vaquer: “Es sólo…”

Vaquer hace oficial romance con estrella de WWE

Fue a través de la red social Instagram donde el luchador Myles Borne, actualmente en NXT, publicó una imagen suya junto a la chilena, que portaba el cinturón máximo de la compañía, para declararle públicamente su amor.

“Estoy tan orgulloso de ti. Eres tan especial e increíble dentro y fuera del ring. Nunca dudé de ti ni un momento, sigue alcanzando las estrellas, mi amor. Felicitaciones mi campeona, te amo”, escribió el peleador en un posteo que ya suma más de 22 mil reacciones.

Y para disipar todas las dudas, fue la propia Vaquer quien respondió a la publicación de Borne. “Eres un hombre increíble que siempre me cuida como nadie más. Te amo, y esta victoria también es tuya“, puntualizó la nacional para luego revelar el motivo de su ausencia durante un buen tiempo de WWE.

Publicidad

Publicidad

“No sólo me cuidaste durante las tres semanas antes de esta pelea cuando estaba muy enferma, sino también porque me has apoyado cada día desde el momento en que nos conocimos. Te quiero”, finalizó la sanfernandina.

¿Cuándo vuelve a pelear “La Primera”?

Según confirmó la compañía, el siguiente combate de Stephanie Vaquer será en el evento Crown Jewel Perth, que se desarrollará en Australia el sábado 11 de octubre, donde peleará contra la Campeona Mundial de WWE, que se conocerá este viernes en SmackDown!.