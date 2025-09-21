Todo el mundo habla de ella. Es que luego de convertirse en la primera mujer latinoamericana en conquistar el Campeonato Mundial Femenino de WWE, la chilena Stephanie Vaquer comienza a vislumbrar sus próximos pasos.

Es que luego de conquistar la victoria ante la japonesa Iyo Sky en el evento Wrestlepalooza, y a la espera de su primera aparición oficial como monarca este lunes en Monday Night RAW, ya se conoce cuándo es que la sanfernandina volverá a pelear.

WWE confirma próxima pelea de Stephanie Vaquer

Fue durante la propia transmisión del evento en Indianapolis donde el principal comentarista de la empresa de lucha libre estadounidense, Michael Cole, confirmó que la ganadora de la pelea entre la chilena y la japonesa ya tenía claro su siguiente desafío.

Éste será el sábado 11 de octubre del 2025, y será en el evento Crown Jewel que por primera vez se llevará a cabo en Australia, específicamente en la ciudad de Perth, donde Vaquer tendrá un mano a mano con la Campeona Femenina de WWE.

Actualmente, este cinturón está en manos de Tiffany Straton, mas este viernes 26 de septiembre defenderá su cinturón en el programa Smackdown!, en un combate de triple amenaza contra Jade Cargill y Nia Jax. Quien gane, se enfrentará a “La Primera”.

No será lo único, puesto que Stephanie Vaquer tendrá la posibilidad en esta pelea de obtener un nuevo título, en este caso el Crown Jewel Championship, que corona a la mejor campeona de WWE entre las dos amazonas que poseen trofeos.

¿Dónde ver los próximos combates de “La Primera”?

Como ya es habitual durante el 2025, en Chile y en el resto de Latinoamérica, todos los eventos de WWE y NXT irán de manera EXCLUSIVA a través de la plataforma NETFLIX , previo pago de una suscripción mensual.

En Chile, los precios actuales de los planes de NETFLIX van desde los $7.190 hasta los $12.990 mensuales, te puedes suscribir ingresando al sitio www.netflix.com.

