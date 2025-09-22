Es tendencia:
Balón de Oro 2025: Dónde ver EN VIVO y ONLINE la ceremonia, horario y futbolistas nominados

La premiación es organizada por la revista France Football en conjunto con la UEFA.

Por Franccesca Arnechino

Ceremonia del Balón de Oro 2025.
© Getty ImagesCeremonia del Balón de Oro 2025.

Una nueva edición del Balón de Oro, se celebrará este lunes 22 de septiembre, la entrega del famoso premio organizado por la revista France Football junto a la UEFA para reconocer a los mejores del año en el mundo del fútbol.

En esta ocasión, la ceremonia destacará a los y las futbolistas más destacados de la temporada 2024-2025 en varias categorías. Además, se suman tres nuevos premios dedicados al fútbol femenino: el Trofeo Yashin femenino, el Trofeo Gerd Müller femenino y el Trofeo Kopa femenino.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el Balón de Oro 2025?

La gala del Balón de Oro se celebra este lunes 22 de septiembre a las 16:00 horas de Chiledirectamente en el Teatro del Châtelet en París, Francia.

La transmisión en Chileestará a cargo de Claro Sports, disponible en Claro TV en los siguientes canales:

  • Canal 169 (SD)
  • Canal 469 (HD)

Si prefieres ver el evento futbolístico de manera online, podrá seguirse de forma gratuita a través de las plataformas; Pluto TV y mediante el canal oficial de YouTube de Claro Sports.

¿Quiénes son los candidatos al Balón de Oro 2025?

Balón de Oro Masculino

  • Jude Bellingham
  • Ousmane Dembélé
  • Gianluigi Donnarumma
  • Désiré Doué
  • Denzel Dumfries
  • Serhou Guirassy
  • Viktor Gyökeres
  • Erling Haaland
  • Achraf Hakimi
  • Harry Kane
  • Khvicha Kvaratskhelia
  • Robert Lewandowski
  • Alexis Mac Allister
  • Lautaro Martínez
  • Kylian Mbappé
  • Scott McTominay
  • Nuno Mendes
  • João Neves
  • Michael Olise
  • Cole Palmer
  • Pedri
  • Raphinha
  • Declan Rice
  • Fabián Ruiz
  • Mohamed Salah
  • Virgil van Dijk
  • Vinícius Jr.
  • Vitinha
  • Florian Wirtz
  • Lamine Yamal
Balón de Oro Femenino

  • Sandy Baltimore
  • Barbra Banda
  • Aitana Bonmatí
  • Lucy Bronze
  • Klara Bühl
  • Mariona Caldentey
  • Sofia Cantore
  • Steph Catley
  • Temwa Chawinga
  • Melchie Dumornay
  • Emily Fox
  • Cristiana Girelli
  • Esther González
  • Caroline Graham Hansen
  • Hannah Hampton
  • Pernille Harder
  • Patri Guijarro
  • Amanda Gutierres
  • Lindsey Heaps
  • Chloe Kelly
  • Frida Leonhardsen-Maanum
  • Marta
  • Clara Mateo
  • Ewa Pajor
  • Claudia Pina
  • Alexia Putellas
  • Alessia Russo
  • Johanna Rytting Kaneryd
  • Caroline Weir
  • Leah Williamson

Revisa aquí todos los candidatos en las diferentes categorías

