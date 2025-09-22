Balón de Oro 2025: Dónde ver EN VIVO y ONLINE la ceremonia, horario y futbolistas nominados

Una nueva edición del Balón de Oro, se celebrará este lunes 22 de septiembre, la entrega del famoso premio organizado por la revista France Football junto a la UEFA para reconocer a los mejores del año en el mundo del fútbol.

En esta ocasión, la ceremonia destacará a los y las futbolistas más destacados de la temporada 2024-2025 en varias categorías. Además, se suman tres nuevos premios dedicados al fútbol femenino: el Trofeo Yashin femenino, el Trofeo Gerd Müller femenino y el Trofeo Kopa femenino.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el Balón de Oro 2025?

La gala del Balón de Oro se celebra este lunes 22 de septiembre a las 16:00 horas de Chile , directamente en el Teatro del Châtelet en París, Francia.

La transmisión en Chileestará a cargo de Claro Sports, disponible en Claro TV en los siguientes canales:

Canal 169 (SD)

(SD) Canal 469 (HD)

Si prefieres ver el evento futbolístico de manera online, podrá seguirse de forma gratuita a través de las plataformas; Pluto TV y mediante el canal oficial de YouTube de Claro Sports.

¿Quiénes son los candidatos al Balón de Oro 2025?

Balón de Oro Masculino

Jude Bellingham

Ousmane Dembélé

Gianluigi Donnarumma

Désiré Doué

Denzel Dumfries

Serhou Guirassy

Viktor Gyökeres

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Harry Kane

Khvicha Kvaratskhelia

Robert Lewandowski

Alexis Mac Allister

Lautaro Martínez

Kylian Mbappé

Scott McTominay

Nuno Mendes

João Neves

Michael Olise

Cole Palmer

Pedri

Raphinha

Declan Rice

Fabián Ruiz

Mohamed Salah

Virgil van Dijk

Vinícius Jr.

Vitinha

Florian Wirtz

Lamine Yamal

Balón de Oro Femenino

Sandy Baltimore

Barbra Banda

Aitana Bonmatí

Lucy Bronze

Klara Bühl

Mariona Caldentey

Sofia Cantore

Steph Catley

Temwa Chawinga

Melchie Dumornay

Emily Fox

Cristiana Girelli

Esther González

Caroline Graham Hansen

Hannah Hampton

Pernille Harder

Patri Guijarro

Amanda Gutierres

Lindsey Heaps

Chloe Kelly

Frida Leonhardsen-Maanum

Marta

Clara Mateo

Ewa Pajor

Claudia Pina

Alexia Putellas

Alessia Russo

Johanna Rytting Kaneryd

Caroline Weir

Leah Williamson