Balón de Oro 2025: Dónde ver EN VIVO y ONLINE la ceremonia, horario y futbolistas nominados

Una nueva edición del Balón de Oro, se celebrará este lunes 22 de septiembre, la entrega del famoso premio organizado por la revista France Football junto a la UEFA para reconocer a los mejores del año en el mundo del fútbol.
En esta ocasión, la ceremonia destacará a los y las futbolistas más destacados de la temporada 2024-2025 en varias categorías. Además, se suman tres nuevos premios dedicados al fútbol femenino: el Trofeo Yashin femenino, el Trofeo Gerd Müller femenino y el Trofeo Kopa femenino.
¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el Balón de Oro 2025?
La gala del Balón de Oro se celebra este lunes 22 de septiembre a las 16:00 horas de Chile, directamente en el Teatro del Châtelet en París, Francia.
La transmisión en Chileestará a cargo de Claro Sports, disponible en Claro TV en los siguientes canales:
- Canal 169 (SD)
- Canal 469 (HD)
Si prefieres ver el evento futbolístico de manera online, podrá seguirse de forma gratuita a través de las plataformas; Pluto TV y mediante el canal oficial de YouTube de Claro Sports.
¿Quiénes son los candidatos al Balón de Oro 2025?
Balón de Oro Masculino
- Jude Bellingham
- Ousmane Dembélé
- Gianluigi Donnarumma
- Désiré Doué
- Denzel Dumfries
- Serhou Guirassy
- Viktor Gyökeres
- Erling Haaland
- Achraf Hakimi
- Harry Kane
- Khvicha Kvaratskhelia
- Robert Lewandowski
- Alexis Mac Allister
- Lautaro Martínez
- Kylian Mbappé
- Scott McTominay
- Nuno Mendes
- João Neves
- Michael Olise
- Cole Palmer
- Pedri
- Raphinha
- Declan Rice
- Fabián Ruiz
- Mohamed Salah
- Virgil van Dijk
- Vinícius Jr.
- Vitinha
- Florian Wirtz
- Lamine Yamal
Balón de Oro Femenino
- Sandy Baltimore
- Barbra Banda
- Aitana Bonmatí
- Lucy Bronze
- Klara Bühl
- Mariona Caldentey
- Sofia Cantore
- Steph Catley
- Temwa Chawinga
- Melchie Dumornay
- Emily Fox
- Cristiana Girelli
- Esther González
- Caroline Graham Hansen
- Hannah Hampton
- Pernille Harder
- Patri Guijarro
- Amanda Gutierres
- Lindsey Heaps
- Chloe Kelly
- Frida Leonhardsen-Maanum
- Marta
- Clara Mateo
- Ewa Pajor
- Claudia Pina
- Alexia Putellas
- Alessia Russo
- Johanna Rytting Kaneryd
- Caroline Weir
- Leah Williamson
