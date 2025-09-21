¡Llegó el gran día! Este lunes 22 de septiembre, el mundo del fútbol se viste de gala con la celebración del histórico Balón de Oro, premiación organizada por la revista France Football en conjunto con la UEFA.

En esta edición, el prestigioso evento premiará a las y los mejores futbolistas masculinos y femeninos de la temporada 2024-2025 en sus distintas categorías, incorporando además tres nuevos galardones, especialmente para la categoría “fem”: el Trofeo Yashin femenino, el Trofeo Gerd Müller femenino y el Trofeo Kopa femenino. Conoce todos los detalles del evento, a continuación.

¿Cuándo y a qué hora es la ceremonia del Balón de Oro?

La gala del Balón de Oro se celebra este lunes 22 de septiembre a las 16:00 horas de Chile , directamente en el Teatro del Châtelet en París, Francia.

Horarios LATAM Balón de Oro:

Horario evento Países 13:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 14:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 15:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 16:00 horas Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

¿Dónde ver por TV o streaming la ceremonia del Balón de Oro?

En Chile, la transmisión estará a cargo de Claro Sports, disponible en Claro TV en los siguientes canales:

Canal 169 (SD)

(SD) Canal 469 (HD)

Además, el evento futbolístico podrá seguirse de forma gratuita y en línea a través de las plataformas; Pluto TV y mediante el canal oficial de YouTube de Claro Sports.

Candidatos al Balón de Oro en sus diferentes premios

Balón de Oro Masculino

Jude Bellingham

Ousmane Dembélé

Gianluigi Donnarumma

Désiré Doué

Denzel Dumfries

Serhou Guirassy

Viktor Gyökeres

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Harry Kane

Khvicha Kvaratskhelia

Robert Lewandowski

Alexis Mac Allister

Lautaro Martínez

Kylian Mbappé

Scott McTominay

Nuno Mendes

João Neves

Michael Olise

Cole Palmer

Pedri

Raphinha

Declan Rice

Fabián Ruiz

Mohamed Salah

Virgil van Dijk

Vinícius Jr.

Vitinha

Florian Wirtz

Lamine Yamal

Balón de Oro Femenino

Sandy Baltimore

Barbra Banda

Aitana Bonmatí

Lucy Bronze

Klara Bühl

Mariona Caldentey

Sofia Cantore

Steph Catley

Temwa Chawinga

Melchie Dumornay

Emily Fox

Cristiana Girelli

Esther González

Caroline Graham Hansen

Hannah Hampton

Pernille Harder

Patri Guijarro

Amanda Gutierres

Lindsey Heaps

Chloe Kelly

Frida Leonhardsen-Maanum

Marta

Clara Mateo

Ewa Pajor

Claudia Pina

Alexia Putellas

Alessia Russo

Johanna Rytting Kaneryd

Caroline Weir

Leah Williamson

Trofeo Yashin (mejor portero masculino)

Alisson Becker

Yassine Bounou

Lucas Chevalier

Thibaut Courtois

Gianluigi Donnarumma

Emiliano Martínez

Jan Oblak

David Raya

Matz Sels

Yann Sommer

Trofeo Yashin (mejor portera femenina)

Ann-Katrin Berger

Cata Coll

Hannah Hampton

Chiamaka Nnadozie

Daphne van Domselaar

Trofeo Johan Cruyff (mejor DT masculino)

Antonio Conte

Luis Enrique

Hansi Flick

Enzo Maresca

Arne Slot

Trofeo Johan Cruyff (mejor DT femenino)

Sonia Bompastor

Arthur Elias

Justine Madagu

Renée Slegers

Sarina Wiegman

Trofeo Kopa (mejor joven masculino)

Ayyoub Bouaddi

Pau Cubarsí

Désiré Doué

Estevao

Dean Huijsen

Myles Lewis-Skelly

Rodrigo Mora

João Neves

Lamine Yamal

Kenan Yildiz

Trofeo Kopa (mejor joven femenino)

Michelle Agyemang

Linda Caicedo

Wieke Kaptein

Vicky López

Claudia Martínez

Club del Año Masculino

Botafogo

Chelsea

Barcelona

Liverpool

París Saint-Germain

