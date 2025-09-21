¡Llegó el gran día! Este lunes 22 de septiembre, el mundo del fútbol se viste de gala con la celebración del histórico Balón de Oro, premiación organizada por la revista France Football en conjunto con la UEFA.
En esta edición, el prestigioso evento premiará a las y los mejores futbolistas masculinos y femeninos de la temporada 2024-2025 en sus distintas categorías, incorporando además tres nuevos galardones, especialmente para la categoría “fem”: el Trofeo Yashin femenino, el Trofeo Gerd Müller femenino y el Trofeo Kopa femenino. Conoce todos los detalles del evento, a continuación.
¿Cuándo y a qué hora es la ceremonia del Balón de Oro?
La gala del Balón de Oro se celebra este lunes 22 de septiembre a las 16:00 horas de Chile, directamente en el Teatro del Châtelet en París, Francia.
Horarios LATAM Balón de Oro:
|Horario evento
|Países
|13:00 horas
|México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
|14:00 horas
|Colombia, Perú, Panamá y Ecuador.
|15:00 horas
|Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
|16:00 horas
|Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
¿Dónde ver por TV o streaming la ceremonia del Balón de Oro?
En Chile, la transmisión estará a cargo de Claro Sports, disponible en Claro TV en los siguientes canales:
- Canal 169 (SD)
- Canal 469 (HD)
Además, el evento futbolístico podrá seguirse de forma gratuita y en línea a través de las plataformas; Pluto TV y mediante el canal oficial de YouTube de Claro Sports.
Candidatos al Balón de Oro en sus diferentes premios
Balón de Oro Masculino
- Jude Bellingham
- Ousmane Dembélé
- Gianluigi Donnarumma
- Désiré Doué
- Denzel Dumfries
- Serhou Guirassy
- Viktor Gyökeres
- Erling Haaland
- Achraf Hakimi
- Harry Kane
- Khvicha Kvaratskhelia
- Robert Lewandowski
- Alexis Mac Allister
- Lautaro Martínez
- Kylian Mbappé
- Scott McTominay
- Nuno Mendes
- João Neves
- Michael Olise
- Cole Palmer
- Pedri
- Raphinha
- Declan Rice
- Fabián Ruiz
- Mohamed Salah
- Virgil van Dijk
- Vinícius Jr.
- Vitinha
- Florian Wirtz
- Lamine Yamal
Lamine Yamal vivirá una nueva nominación con el Balón de Oro 2025. (Foto: Judit Cartiel/Getty Images)
Balón de Oro Femenino
- Sandy Baltimore
- Barbra Banda
- Aitana Bonmatí
- Lucy Bronze
- Klara Bühl
- Mariona Caldentey
- Sofia Cantore
- Steph Catley
- Temwa Chawinga
- Melchie Dumornay
- Emily Fox
- Cristiana Girelli
- Esther González
- Caroline Graham Hansen
- Hannah Hampton
- Pernille Harder
- Patri Guijarro
- Amanda Gutierres
- Lindsey Heaps
- Chloe Kelly
- Frida Leonhardsen-Maanum
- Marta
- Clara Mateo
- Ewa Pajor
- Claudia Pina
- Alexia Putellas
- Alessia Russo
- Johanna Rytting Kaneryd
- Caroline Weir
- Leah Williamson
Trofeo Yashin (mejor portero masculino)
- Alisson Becker
- Yassine Bounou
- Lucas Chevalier
- Thibaut Courtois
- Gianluigi Donnarumma
- Emiliano Martínez
- Jan Oblak
- David Raya
- Matz Sels
- Yann Sommer
Trofeo Yashin (mejor portera femenina)
- Ann-Katrin Berger
- Cata Coll
- Hannah Hampton
- Chiamaka Nnadozie
- Daphne van Domselaar
Trofeo Johan Cruyff (mejor DT masculino)
- Antonio Conte
- Luis Enrique
- Hansi Flick
- Enzo Maresca
- Arne Slot
Trofeo Johan Cruyff (mejor DT femenino)
- Sonia Bompastor
- Arthur Elias
- Justine Madagu
- Renée Slegers
- Sarina Wiegman
Trofeo Kopa (mejor joven masculino)
- Ayyoub Bouaddi
- Pau Cubarsí
- Désiré Doué
- Estevao
- Dean Huijsen
- Myles Lewis-Skelly
- Rodrigo Mora
- João Neves
- Lamine Yamal
- Kenan Yildiz
Trofeo Kopa (mejor joven femenino)
- Michelle Agyemang
- Linda Caicedo
- Wieke Kaptein
- Vicky López
- Claudia Martínez
Club del Año Masculino
- Botafogo
- Chelsea
- Barcelona
- Liverpool
- París Saint-Germain
Club del Año Femenino
- Arsenal
- Chelsea
- Barcelona
- Lyon
- Orlando Pride