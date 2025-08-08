El Balón de oro comenzó la cuenta regresiva para elegir al mejor jugador de la temporada. Está semana se entregó la lista de los 30 nominados para ganar el trofeo.

Entre las opciones asoman Lamine Yamal, Haaland, Vini Jr, Mbappé, Dembele, Salah, Raphinha, y Mac Allister entre otros. Nominados que para Cristiano Ronaldo no están al nivel de lo que se espera.

Desde la creación del Balón de Oro en 1956 por Gabriel Hanot, siempre se recalcó que los postulantes sería jugadores que marcaran diferencias con el resto. Lo que permitió a que CR7 se quedara con el trofeo en cinco ocasiones.

Por lo mismo llamó la atención la reflexión del delantero del Al Nassr sobre los candidatos de este año. Es que tan solo con diez letras despedazó a todos los jugadores que sueñan con este trofeo. Incluso pasado a llevar a su compañeros de selección de Portugal, ya que hay tres candidatos como Vitinha, Nuno Mendes y Neves.

Ante esto, Cristiano confesó ante los medios que a su parecer el premio de este año “es ficticio”. Lo que de inmediato se volvió viral. La cuenta de ‘El Chiringuito’ viralizó el momento y llegó a las más de 570 mil visualizaciones.

¿Quién ganó más veces el Balón de Oro?

Tal como se mencionó, Cristiano Ronaldo ganó el prestigioso premio en cinco ocasiones: 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017. Sin embargo, la estrella de Portugal y actualmente del Al Nassr no es el más ganador del Balón de Oro.

El podio absoluto lo tiene Lionel Messi que se hizo merecedor del galardón en ocho ocasiones: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

¿Cuándo se entrega el Balón de Oro?

La ceremonia del prestigioso premio es liderada por la revista France Football. Para la temporada 2025, la fecha de la ceremonia está prevista para el lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de Paris. Lo que será transmitido por Dinsey+.

