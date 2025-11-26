Goleó a Barcelona, lo comparan con Messi y celebra como el “Matador” Salas

Chelsea pegó y fuerte en Stamford Brigde. El elenco inglés goleó por 3-0 a Barcelona y se mete en la parte alta de la tabla de Champions League. Lo que sorprendió al planeta fútbol por la gran diferencia sobre uno de los elencos llamado a pelear el título.

Presentación que tuvo como genio y figura al joven Estevao. El brasileño con 18 años hizo sucumbir a la defensa blaugrana y hasta desplomó cualquier tipo de rivalidad con Lamine Yamal que fue la gran decepción en está fecha de Champions.

ver también Paralizó la final de Champions League y ahora realiza cambio radical de vida: “A los 30 me retiro”

Pero como era de esperarse, de inmediato aparecieron las comparaciones pero ya con jugadores de palabras mayores. Es que ahora a Estevao William Almeida de Oliveira se le puso en la misma posición que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Incluso se proyecta que su carrera será similar o aún mejor que los cracks legendarios.

Lo que fue parado en seco por su entrenador Enzo Maresca. “Cuando empiezan a compararlos con ellos, creo que es demasiado. Necesita disfrutar y entrenar. Y seguir jugando fútbol. Tiene solo 18 años. es demasiada presión para chicos como ellos. Necesitan disfrutar, llegar contentos al campo de entrenamiento”, expresó el DT francés.

¿Cuánto costó Estevao?

El tema es que el jugador no se nubla con esa tipo de comparaciones y a su corta edad sigue sorprendiendo con su mesura. “Fue una noche perfecta. No tengo palabras para describir este momento. Solo espero seguir marcando muchos años más en Chelsea”, confesó Estevao que además sorprendió con su celebración al estilo Marcelo Salas.

Estevao le dio un baile al Barcelona por Champions League (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Tras su golazo ante Barcelona, y luego de celebrar con los hinchas. Se acercó a una esquina, puso su rodilla izquierda al suelo y con su dedo apuntó al cielo. El mismo festejo que marcó en su época el “Matador”.

Lo que además sigue llamando la atención porque Chelsea pagó solo 28 millones de euros por la carta del formado en Palmeiras. Según la BBC está cifra fue saldada por el cuadro inglés en 2024 y ahora su tasación podría incluso superar los 100 millones.

Publicidad