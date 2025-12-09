Mucho nos lamentamos en Chile que no hay jugadores jóvenes para el recambio. Seguimos viendo a los de 20 años como juveniles y esperamos tres o cuatro años que “exploten”.

Mientras tanto, en Europa a temprana edad demuestra la juventud que tiene chances de hacerse un espacio en el primer equipo. Pasó hace poco con Lamine Yamal y ahora con la nueva joya del Bayern Munich, el alemán Lennart Karl.

Karl hace historia en la Champions League

Con apenas 17 años (en febrero cumple 18), nuevamente demostró tener pasta para ser uno de los mejores jugadores del mundo, al salvar al elenco teutón ante Sporting de Lisboa en Champions League.

El cuadro portugués abrió la cuenta en Alemania a los 54′, debido a un autogol de Joshua Kimmich. El local no bajó los brazo y consiguió la igualdad a los 65′ con Serge Gnabry.

El gol de Lennart al Sporting de Lisboa

Eso envalentonó a los bávaros, que cinco minutos después dio vuelta el marcador gracias a Karl, quien pasó a la historia: marcó por tercer partido seguido que juega en la Champions, tras los goles al Arsenal y al Brujas. Superó a Kylian Mbappé en este registro.

Finalmente Bayern Munich ganó 3-1, gracias a un gol a los 77′ de Jonathan Tah que le dio tranquilidad al elenco alemán, que quedó primero en la tabla con 15 puntos en 5 partidos.

Karl ya está tasado en 20 millones de euros y los alemanes esperan que esté en la próxima Copa del Mundo, para que empiece a hacer historia a su corta edad.

