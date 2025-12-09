Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Champions League

Aprendan en Chile: muchachito de 17 años salva al Bayern Munich en la Champions League

El joven Lennart Karl, de 17 años, marcó un gol en la victoria del Bayern Munich y hace historia en la Champions League.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
Nace una estrella mundial: el alemán Lennart Karl
© Getty ImagesNace una estrella mundial: el alemán Lennart Karl

Mucho nos lamentamos en Chile que no hay jugadores jóvenes para el recambio. Seguimos viendo a los de 20 años como juveniles y esperamos tres o cuatro años que “exploten”.

Mientras tanto, en Europa a temprana edad demuestra la juventud que tiene chances de hacerse un espacio en el primer equipo. Pasó hace poco con Lamine Yamal y ahora con la nueva joya del Bayern Munich, el alemán Lennart Karl.

Karl hace historia en la Champions League

Con apenas 17 años (en febrero cumple 18), nuevamente demostró tener pasta para ser uno de los mejores jugadores del mundo, al salvar al elenco teutón ante Sporting de Lisboa en Champions League.

El cuadro portugués abrió la cuenta en Alemania a los 54′, debido a un autogol de Joshua Kimmich. El local no bajó los brazo y consiguió la igualdad a los 65′ con Serge Gnabry.

El gol de Lennart al Sporting de Lisboa

El gol de Lennart al Sporting de Lisboa

Eso envalentonó a los bávaros, que cinco minutos después dio vuelta el marcador gracias a Karl, quien pasó a la historia: marcó por tercer partido seguido que juega en la Champions, tras los goles al Arsenal y al Brujas. Superó a Kylian Mbappé en este registro.

Publicidad
Tweet placeholder

Finalmente Bayern Munich ganó 3-1, gracias a un gol a los 77′ de Jonathan Tah que le dio tranquilidad al elenco alemán, que quedó primero en la tabla con 15 puntos en 5 partidos.

Karl ya está tasado en 20 millones de euros y los alemanes esperan que esté en la próxima Copa del Mundo, para que empiece a hacer historia a su corta edad.

Publicidad
Lee también
Reportan ardua carrera por el uruguayo polémico que la U busca como refuerzo
U de Chile

Reportan ardua carrera por el uruguayo polémico que la U busca como refuerzo

Pronósticos Real Madrid vs Manchester City: el partido más esperado de la Champions League
Apuestas

Pronósticos Real Madrid vs Manchester City: el partido más esperado de la Champions League

Primer refuerzo 2026: el préstamo que vuelve a Colo Colo para ser titular
Colo Colo

Primer refuerzo 2026: el préstamo que vuelve a Colo Colo para ser titular

Fernando Ortiz se va justo cuando se define su futuro en Colo Colo
Colo Colo

Fernando Ortiz se va justo cuando se define su futuro en Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo