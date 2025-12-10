Un verdadero batacazo al mercado de pases se dio durante este miércoles en el fútbol chileno. Ahí, Coquimbo Unido es el protagonista una vez más, en un movido año para el campeón chileno.

Es que consumada la partida de Esteban González del puerto, la dirigencia pirata se puso de cabeza para dar con su reemplazante en la banca. Ahí, sonó fuerte en un principio Juan José Ribera, aunque las conversaciones no prosperaron.

Pero finalmente salió humo blanco desde el puerto, donde una sorpresa total se instaló para los hinchas aurinegros. Viniendo desde Primera B y con pasado en la U, el nuevo DT ya se sube al barco.

¿Quién será el nuevo DT de Coquimbo?

Para sorpresa en el fútbol chileno, Coquimbo Unido tiene todo listo para que Hernán Caputto sea su próximo entrenador, tal como anticipó ayer RedGol. El DT viene de dirigir en Primera B a Copiapó, donde quedó en el camino en la Liguilla del Ascenso.

Caputto en el León de Atacama /Photosport

“Hay nuevo capitán del barco. Hernán Caputto (51) será el nuevo entrenador del campeón Coquimbo Unido. El ex DT de La Roja Sub 17 deja atrás a Copiapó y su opción en Unión Española”, avisó el periodista Rodrigo Arellano.

La sorpresiva decisión en la dirigencia aurinegra pasó por los pergaminos del DT que en 2019 peleó el descenso con U de Chile. Ahí, el propio periodista reveló que “su estilo de juego y conocimiento de jugadores jóvenes cuadró con el Pirata”.

El Barbón deberá hacer oficial próximamente la movida, donde ahora la tarea es reforzar rápidamente el equipo pensando en Copa Libertadores 2026. Con ese panorama por delante, Caputto tendrá una nueva aventura en Primera División, tras dirigir también en Ñublense.